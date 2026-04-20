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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran Peace Talks 2.0: पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?

US Iran Peace Talks 2.0: पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?

US Iran Talks Islamabad: अमेरिका और ईरान के बीच मसला सुलझता नजर नहीं आ रहा है. ईरान इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 20 Apr 2026 04:41 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बातचीत की चर्चा चल रही है. अमेरिकी डेलीगेशन सोमवार (20 अप्रैल) को पाकिस्तान पहुंचेगा. मौजूदा जानकारी के मुताबिक यूएस का एक वीवीआई विमान नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुका है. हालांकि ईरान इस बार बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा है. अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने संकेत दिए हैं कि उसका यूएस से फिलहाल बात करने का कोई प्लान नहीं है.

दूसरे दौर की बातचीत से ठीक पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाया. मुनीर ने ट्रंप से कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी ईरान से बातचीत में दिक्कत की वजह बन रही है. ट्रंप ने मुनीर से कहा कि वे इसको लेकर विचार करेंगे. हालांकि ईरान ने अपनी तरफ से अभी तक दोबारा बातचीत पर मुहर नहीं लगाई है.

दोबारा बातचीत का ईरान का नहीं इरादा

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा, 'अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत की फिलहाल किसी तरह की योजना नहीं है और अब कब बात होगी, इसको लेकर भी कुछ तय नहीं है.' 

ईरान से दोबारा बातचीत पर ट्रंप ने क्या कहा 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने रविवार को 'फॉक्स न्यूज' से बात करते हुए कहा, 'जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पश्चिम एशिया की ओर रवाना हो रहे हैं. उनकी बैठक मंगलवार सुबह शुरू होगी. यह एक बहुत ही सरल समझौता है, वे इसके अधिकांश बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं.' अमेरिका और ईरान के बीच आठ अप्रैल को हुए दो सप्ताह के सीजफायर समझौते का टाइम 22 अप्रैल को खत्म होगा.

बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत के दौरान कई मसलों पर सहमति नहीं बन पाई थी. ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और यूरेनियम एनरिचमेंट के मामले पर अड़ा है. 

यह भी पढ़ें : दूसरे दौर की बातचीत से पहले हॉर्मुज को लेकर अड़ा ईरान! अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आसिम मुनीर ने क्यों किया फोन?

Published at : 20 Apr 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Islamabad Pakistan Asim Munir DONALD Trump US Iran War
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