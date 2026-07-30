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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी कर रहे CCS की बड़ी बैठक, NSA डोभाल भी मौजूद, क्या है प्लान?

पीएम मोदी कर रहे CCS की बड़ी बैठक, NSA डोभाल भी मौजूद, क्या है प्लान?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक जारी है.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 30 Jul 2026 02:21 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक जारी है. बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. इसमें रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्रालय के प्रमुख मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं. इसके अलावा तीन केंद्रीय मंत्रियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बैठक में शामिल किया गया है.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चल रही है CCS की बैठक

संसद भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक चल रही है . बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर चर्चा की जा रही है .

बैठक में कौन-कौन हैं शामिल

बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मौजूद हैं . विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, हरदीप सिंह पुरी और पीयूष गोयल भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं . राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद हैं .

अमित शाह प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे

गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे . जानकारी के अनुसार, अन्य प्रमुख मंत्रियों के पहुंचने के करीब आधे घंटे बाद अमित शाह बैठक में शामिल हुए .

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मंथन

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बैठक में सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर वरिष्ठ मंत्रियों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ विस्तृत चर्चा जारी है. बैठक खत्म होने के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों या चर्चा के विषय में आधिकारिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 30 Jul 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
CCS Meeting Breaking News Abp News Prime Minister Narendra Mod
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