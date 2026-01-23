हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'स्टालिन सरकार का काउंटडाउन शुरू...', DMK को पीएम मोदी ने बताया CMC, जानें क्या है मतलब

'स्टालिन सरकार का काउंटडाउन शुरू...', DMK को पीएम मोदी ने बताया CMC, जानें क्या है मतलब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर डीएमके में किसी को आगे बढ़ना है तो उसे डायनेस्टी रूट, करप्शन, एब्यूज विमेन, एब्यूज कल्चर रूट लेना होगा.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 23 Jan 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को तमिलनाडु सरकार पर हमला बोला और कहा कि द्रविड मुनेत्र काषगम (DMK) के कुशासन से तमिलनाडु मुक्ति चाहता है. डीएमके ने वादे ढेर सारे किए पर काम जीरो रहा. उन्होंने कहा कि डीएमके की सरकार CMC - करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार है. तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं.

पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु बदलाव चाहता है. मंच पर देखिए एनडीए के सीनियर नेता राज्य का भविष्य तय करने के लिए एकत्रित हुए हैं. उन्होंने कहा कि एक ही संकल्प है कि डीएमके से मुक्ति दिलानी है. तामिलनाडु को करप्शन फ्री स्टेट बनाना है. डीएमके के एग्जिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.

'DMK-CMC को तमिलनाडु से उखाड़ फेंकना है', बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि जनता इस DMK-CMC को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है, यहां बीजेपी-एनडीए की डबल इंजन की सरकार बननी तय है. उन्होंने कहा, 'आज तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार है, जिसे डेमोक्रेसी या अकाउंटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है. डीएमके सिर्फ एक परिवार की जी हुजूरी में लगी हुई है. अगर डीएमके में किसी को आगे बढ़ना है तो उसे डायनेस्टी रूट, करप्शन, एब्यूज विमेन, एब्यूज कल्चर रूट लेना होगा.' प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वही लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनको इस तरह के काम आते हैं, इससे पूरे तमिलनाडु को नुकसान हो रहा है. बच्चा-बच्चा जानता है कि कहां-कहां करप्शन हो रहा है, और किसकी जेब में जा रहा है.

एनडीए सरकार के 11 सालों के काम गिनाए
पीएम मोदी ने 11 सालों में एनडीए सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा, 'साल 2014 से पहले डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार थी, तमिलनाडु के विकास के लिए बहुत कम फंड दिया जाता था. वहीं केंद्र की सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपए दिए हैं. केंद्र सरकार में होकर वो जो करते थे, उससे तीन गुणा अधिक एनडीए सरकार में दिया गया है. तमिलनाडु के वेलफेयर के लिए करोड़ों की मदद मिली है. डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन के राज में गरीब SC, ST, OBC के वेलफेयर के नाम पर घोटाले ही होते थे.'

'एनडीए सरकार किसानों और मछुआरों को हर मोर्च पर सपोर्ट कर रही', बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मैं आपको रेल बजट का उदाहरण देता हूं, यूपीए की सरकार के मुकाबले एनडीए 7 प्रतिशत अधिक बजट दे रही  है. यहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन भी एनडीए सरकार ने चलाई है.'  उन्होंने तमिलनाडु के मछुआरों और किसानों को राज्य की ताकत बताया. उन्होंने कहा कि एनडीए किसान और मछुआरों को हर मोर्चे पर सपोर्ट कर रही है. 

पीएम ने बताया कि पहले किसानों के बैंक अकाउंट बहुत कम होते थे, एनडीए ने अकाउंट खोले और पीएम निधि योजना के तहत देश भर में चार लाख करोड़ अकाउंट में भेजे, वहीं, तमिलनाडु में 12,700 करोड़ भेजे गए हैं. इसके तहत मछुआरों को डीप फिशिंग वैसल और क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार किसानों और मछुआरों को कोऑपरेटिव से जोड़ रही है. तमिलनाडु में फूड प्रोसेसिंग के लिए अधिक संभावनाएं हैं,उनकी पैदावार दुनियाभर के बाजार में पहुंचे. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित तामिलनाडु बनाने में युवाशक्ति और नारीशक्ति की बड़ी भूमिका है, लेकिन डीएमके ने युवाओं को ड्रग्स की ओर धकेल रही है. मां बाप अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख रहे हैं.

डीएमके के राज में ड्रग और शराब माफिया फल-फूल रहा, पीएम ने कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में ड्रग्स माफिया स्कूल और कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं.  डीएमके की सच्चाई पूरा तमिलनाडु जानता है. डीएमके के ड्रग माफिया के साथ जुड़े होने के आरोप हैं. हमारे युवाओं को ड्रग्स के शिकंजे से बचाना होगा. आपका एक वोट ड्रग माफिया मुक्त करेगा.

पीएम मोदी ने कहा, 'एनडीए तमिलनाडु के हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेगी. मुझे खुशी है कि केंद्र की एनडीए की मुद्रा स्कीम से यहां के युवा, पिछड़ों को मुद्रा लोन दिए गए हैं. आज भारत दुनियाभर के निवेशकों की पसंद बन रहा है. यहां एनडीए की डबल इंजन की सरकार जरूरी है. निवेशकों को यहां पैसा लगाना आसान होगा.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'इस साल तमिलनाडु का मेरा पहला दौरा है. ये वो समय है जब पूरा तमिलनाडु पोंगल के बाद अलग ही आनंद में है. कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन की जन्म जयंती भी मनाई गई. ऐरी कातरामर की भूमि से आप सभी को प्रणाम करता हूं.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन
पीएम मोदी ने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती भी है. देश आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है. कई स्वतंत्रता सेनानियों ने नेताजी के साथ लड़ाई लड़ी है. मैं इस पावन भूमि से नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाबू को नमन करता हूं.

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु वो धरती है, जिसने भारत को संगम कलीम इतिहास को आगे बढ़ाया. आज भारत जब विकसित होने के लिए आगे बढ़ रहा है, तमिलनाडु की बड़ी भूमिका है. हमें तमिलनाडु को डीएमके की जंजीरों से आजाद करना ही होगा.

डीएमके पर लगाया तमिल संस्कृति की सबसे बड़ी दुश्मन होने का आरोप
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'हम सिर्फ तमिल संस्कृति की बात नहीं करते , बल्कि उसकी रक्षा के लिए भी संकल्पभाव से काम करते हैं. कुछ दिन पहले जब भगवान मुरुगन के दीप को लेकर विवाद खड़ा किया, हमारे नेताओं ने भक्तों के लिए आवाज उठाने का काम किया. उन्होंने (DMK) वोट बैंक को खुश करने के लिए कोर्ट तक को बदनाम किया. तमिल संस्कृति की कोई अगर सबसे बड़ी दुश्मन है तो डीएमके है.'

जल्लीकट्टू बैन पर क्या बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस ने जल्लीकट्टू को भी बैन किया था. आप सभी लोग का अपमान किया था. ये एनडीए की सरकार है, जिसमें जल्लीकट्टू के लिए लीगल रास्ते निकाल कर इसका विरासत का सम्मान किया था. उन्होंने तमिलनाडु की जनता से कहा कि एनडीए हर तरह से आपके साथ है. तमिलनाडु को ऐसी सरकार की जरूरत है जो केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले. तमिलनाडु को विकसित बनाना है. भारत को विकसित बनाना है.

 

यह भी पढ़ें:-
आप इतना डर क्यों रहे हैं? I-PAC रेड में जब्त फोन की जांच से ED को रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

Published at : 23 Jan 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
DMK Tamil Nadu MK Stalin BJP PM Modi NDA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी 
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी 
बॉलीवुड
Border 2 के लिए वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने दिया करारा जवाब, बोले- 'सच की हमेशा जीत होती है'
Border 2 के लिए वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Manikarnika Ghat | Modi | BMC New Mayor | Shankaracharya Controversy
Shankaracharya Controversy: 'संत समाज इनको बर्दाश्त नहीं करता,मैं निंदा करता हूं'-Ravindra Puri
Startup India का Superpower Moment: Under-40 Founders का $950B Valuation | Paisa Live
MP News: पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप | Chhindwara News
Maharashtra News: Pune के loni में बेकाबू कार ने कुचला मासूम बच्चे को | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी 
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी 
बॉलीवुड
Border 2 के लिए वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने दिया करारा जवाब, बोले- 'सच की हमेशा जीत होती है'
Border 2 के लिए वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने दिया करारा जवाब
क्रिकेट
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
विश्व
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खामेनेई सरकार ने नकारा; अमेरिका को चुभ जाएगी ये बात
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', ट्रंप के दावे का खामेनेई सरकार ने किया खंडन; US को चुभ जाएगी ये बात
जनरल नॉलेज
यूपी के किन 28 जिलों को अलग करने की हो रही डिमांड, क्या होगा इस राज्य का नाम?
यूपी के किन 28 जिलों को अलग करने की हो रही डिमांड, क्या होगा इस राज्य का नाम?
हेल्थ
Fainting And Heart Disease: बार-बार आती है बेहोशी तो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, हो सकता है दिल की सेहत से जुड़ा खतरनाक संकेत
बार-बार आती है बेहोशी तो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, हो सकता है दिल की सेहत से जुड़ा खतरनाक संकेत
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget