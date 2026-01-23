'स्टालिन सरकार का काउंटडाउन शुरू...', DMK को पीएम मोदी ने बताया CMC, जानें क्या है मतलब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को तमिलनाडु सरकार पर हमला बोला और कहा कि द्रविड मुनेत्र काषगम (DMK) के कुशासन से तमिलनाडु मुक्ति चाहता है. डीएमके ने वादे ढेर सारे किए पर काम जीरो रहा. उन्होंने कहा कि डीएमके की सरकार CMC - करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार है. तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं.

पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु बदलाव चाहता है. मंच पर देखिए एनडीए के सीनियर नेता राज्य का भविष्य तय करने के लिए एकत्रित हुए हैं. उन्होंने कहा कि एक ही संकल्प है कि डीएमके से मुक्ति दिलानी है. तामिलनाडु को करप्शन फ्री स्टेट बनाना है. डीएमके के एग्जिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.

'DMK-CMC को तमिलनाडु से उखाड़ फेंकना है', बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि जनता इस DMK-CMC को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है, यहां बीजेपी-एनडीए की डबल इंजन की सरकार बननी तय है. उन्होंने कहा, 'आज तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार है, जिसे डेमोक्रेसी या अकाउंटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है. डीएमके सिर्फ एक परिवार की जी हुजूरी में लगी हुई है. अगर डीएमके में किसी को आगे बढ़ना है तो उसे डायनेस्टी रूट, करप्शन, एब्यूज विमेन, एब्यूज कल्चर रूट लेना होगा.' प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वही लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनको इस तरह के काम आते हैं, इससे पूरे तमिलनाडु को नुकसान हो रहा है. बच्चा-बच्चा जानता है कि कहां-कहां करप्शन हो रहा है, और किसकी जेब में जा रहा है.

एनडीए सरकार के 11 सालों के काम गिनाए

पीएम मोदी ने 11 सालों में एनडीए सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा, 'साल 2014 से पहले डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार थी, तमिलनाडु के विकास के लिए बहुत कम फंड दिया जाता था. वहीं केंद्र की सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपए दिए हैं. केंद्र सरकार में होकर वो जो करते थे, उससे तीन गुणा अधिक एनडीए सरकार में दिया गया है. तमिलनाडु के वेलफेयर के लिए करोड़ों की मदद मिली है. डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन के राज में गरीब SC, ST, OBC के वेलफेयर के नाम पर घोटाले ही होते थे.'

'एनडीए सरकार किसानों और मछुआरों को हर मोर्च पर सपोर्ट कर रही', बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मैं आपको रेल बजट का उदाहरण देता हूं, यूपीए की सरकार के मुकाबले एनडीए 7 प्रतिशत अधिक बजट दे रही है. यहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन भी एनडीए सरकार ने चलाई है.' उन्होंने तमिलनाडु के मछुआरों और किसानों को राज्य की ताकत बताया. उन्होंने कहा कि एनडीए किसान और मछुआरों को हर मोर्चे पर सपोर्ट कर रही है.

पीएम ने बताया कि पहले किसानों के बैंक अकाउंट बहुत कम होते थे, एनडीए ने अकाउंट खोले और पीएम निधि योजना के तहत देश भर में चार लाख करोड़ अकाउंट में भेजे, वहीं, तमिलनाडु में 12,700 करोड़ भेजे गए हैं. इसके तहत मछुआरों को डीप फिशिंग वैसल और क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार किसानों और मछुआरों को कोऑपरेटिव से जोड़ रही है. तमिलनाडु में फूड प्रोसेसिंग के लिए अधिक संभावनाएं हैं,उनकी पैदावार दुनियाभर के बाजार में पहुंचे. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित तामिलनाडु बनाने में युवाशक्ति और नारीशक्ति की बड़ी भूमिका है, लेकिन डीएमके ने युवाओं को ड्रग्स की ओर धकेल रही है. मां बाप अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख रहे हैं.

डीएमके के राज में ड्रग और शराब माफिया फल-फूल रहा, पीएम ने कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में ड्रग्स माफिया स्कूल और कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं. डीएमके की सच्चाई पूरा तमिलनाडु जानता है. डीएमके के ड्रग माफिया के साथ जुड़े होने के आरोप हैं. हमारे युवाओं को ड्रग्स के शिकंजे से बचाना होगा. आपका एक वोट ड्रग माफिया मुक्त करेगा.

पीएम मोदी ने कहा, 'एनडीए तमिलनाडु के हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेगी. मुझे खुशी है कि केंद्र की एनडीए की मुद्रा स्कीम से यहां के युवा, पिछड़ों को मुद्रा लोन दिए गए हैं. आज भारत दुनियाभर के निवेशकों की पसंद बन रहा है. यहां एनडीए की डबल इंजन की सरकार जरूरी है. निवेशकों को यहां पैसा लगाना आसान होगा.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'इस साल तमिलनाडु का मेरा पहला दौरा है. ये वो समय है जब पूरा तमिलनाडु पोंगल के बाद अलग ही आनंद में है. कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन की जन्म जयंती भी मनाई गई. ऐरी कातरामर की भूमि से आप सभी को प्रणाम करता हूं.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन

पीएम मोदी ने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती भी है. देश आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है. कई स्वतंत्रता सेनानियों ने नेताजी के साथ लड़ाई लड़ी है. मैं इस पावन भूमि से नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाबू को नमन करता हूं.

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु वो धरती है, जिसने भारत को संगम कलीम इतिहास को आगे बढ़ाया. आज भारत जब विकसित होने के लिए आगे बढ़ रहा है, तमिलनाडु की बड़ी भूमिका है. हमें तमिलनाडु को डीएमके की जंजीरों से आजाद करना ही होगा.

डीएमके पर लगाया तमिल संस्कृति की सबसे बड़ी दुश्मन होने का आरोप

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'हम सिर्फ तमिल संस्कृति की बात नहीं करते , बल्कि उसकी रक्षा के लिए भी संकल्पभाव से काम करते हैं. कुछ दिन पहले जब भगवान मुरुगन के दीप को लेकर विवाद खड़ा किया, हमारे नेताओं ने भक्तों के लिए आवाज उठाने का काम किया. उन्होंने (DMK) वोट बैंक को खुश करने के लिए कोर्ट तक को बदनाम किया. तमिल संस्कृति की कोई अगर सबसे बड़ी दुश्मन है तो डीएमके है.'

जल्लीकट्टू बैन पर क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस ने जल्लीकट्टू को भी बैन किया था. आप सभी लोग का अपमान किया था. ये एनडीए की सरकार है, जिसमें जल्लीकट्टू के लिए लीगल रास्ते निकाल कर इसका विरासत का सम्मान किया था. उन्होंने तमिलनाडु की जनता से कहा कि एनडीए हर तरह से आपके साथ है. तमिलनाडु को ऐसी सरकार की जरूरत है जो केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले. तमिलनाडु को विकसित बनाना है. भारत को विकसित बनाना है.

