हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDharmendra Pradhan Birthday: प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान को दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं, नई एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ की

Dharmendra Pradhan Birthday: प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान को दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं, नई एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ की

प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की जमकर सराहना की.. यह बयान NEET विवाद के बाद खास मायने रखता है.

Written By : हर्षित गौतम, एबीपी लाइव |  Updated at : 26 Jun 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार (26 जून ) को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के क्रियान्वयन की दिशा में उनके ‘सराहनीय प्रयासों’ की प्रशंसा की. ओडिशा के संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को 57 वर्ष के हो गए.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है. मैं उनके दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं.’

यह भी पढ़ें : 'बिना हमारी इजाजत के कोई...', होर्मुज पर ईरान की चेतावनी के बाद जहाजों ने बदला रास्ता, जानें कितने गुजरे

NEET के बीच संदेश

प्रधानमंत्री द्वारा धर्मेंद्र प्रधान की यह प्रशंसा ऐसे समय आई है, जब दो दिन पहले ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा नीट-यूजी चिकित्सा प्रवेश परीक्षा की पुनर्परीक्षा के सफल आयोजन की भी सराहना की थी. एनटीए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, जिसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के पास है.

एनईपी पर फोकस

राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-स्नातक) के प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों को लेकर विपक्ष और अन्य पक्षों ने एनटीए तथा धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की थी. नीट-यूजी परीक्षा पहले तीन मई को आयोजित की गई थी, लेकिन कथित प्रश्नपत्र लीक के कारण उसे रद्द कर दिया गया. इसके बाद पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई. केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन का नेतृत्व कर रहे हैं. प्रधान जुलाई 2021 से केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं. इससे पहले मोदी सरकार में वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व भी संभाल चुके हैं.
यह भी पढ़ें : नीतीश कुमार के इस फैसले से फेल हो सकता है BJP का सियासी गणित! विपक्षी भी हुए सावधान

इनपुट-भाषा

 

About the author हर्षित गौतम, एबीपी लाइव

हर्षित गौतम 15 सालों से मीडिया में सक्रिय हैं. पिछले 11 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं. साल 2021 से एबीपी न्यूज डिजिटल में सेवाएं दे रहे हैं. मौजूदा वक्त में डिप्टी न्यूज एडीटर के रूप में कार्यरत हैं. अपने करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने रेडियो, डिजिटल और प्रिंट के लिए काम किया है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की अच्छी समझ है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स की डिग्री ली है. राजनीति, सामाजिक विषयों पर लेखन में रुचि है और भाषा की बारीकियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार लेखन कर रहे हैं. 
Read More
Published at : 26 Jun 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan NEP 2020 NEET UG NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi On Muharram: मुहर्रम पर पीएम मोदी ने दिया मैसेज, बोले- 'हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी आज...'
मुहर्रम पर पीएम मोदी ने दिया मैसेज, बोले- 'हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी आज...'
इंडिया
Dharmendra Pradhan Birthday: प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान को दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं, नई एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ की
प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान को दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं, नई एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ की
इंडिया
सोशल मीडिया से कट्टरपंथ, सीक्रेट मीटिंग से भर्ती... NIA की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे
सोशल मीडिया से कट्टरपंथ, सीक्रेट मीटिंग से भर्ती... NIA की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे
इंडिया
वेनेजुएला में भीषण भूकंप का भारत पर क्या होगा असर! कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट, महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?
वेनेजुएला में भीषण भूकंप का भारत पर क्या होगा असर! कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट, महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Population: 2075 में इस्लाम होगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी? नई रिसर्च के आंकड़ों ने चौंकाया
2075 में इस्लाम होगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी? नई रिसर्च के आंकड़ों ने चौंकाया
महाराष्ट्र
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री, बोले- 'एक करोड़ रुपये और चांदी की ईंट दान की थी, कहां गई?'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री, बोले- 'एक करोड़ रुपये और चांदी की ईंट दान की थी, कहां गई?'
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्ड कप में महाउलटफेर, जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने रचा इतिहास
FIFA वर्ल्ड कप में महाउलटफेर, जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने रचा इतिहास
बॉलीवुड
भरत तख्तानी से तलाक के बाद अब ईशा देओल को जिंदगी में प्यार की कमी हो रही महसूस, बोलीं- 'मेरे बॉयफ्रेंड्स थे....'
तलाक के बाद ईशा देओल को जिंदगी में प्यार की कमी हो रही महसूस, बोलीं- 'मैं बहुत रोमांटिक हूं'
विश्व
Donald Trump Popularity: भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
महाराष्ट्र
Ketan Murder Case: 'अगर मेरी बेटी ने केतन को मारा है तो उसी किले से फेंक दो', सिया गोयल के पिता का बड़ा बयान
'अगर मेरी बेटी ने केतन को मारा है तो उसी किले से फेंक दो', सिया गोयल के पिता का बड़ा बयान
विश्व
Explained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?
वेनेजुएला में 260 परमाणु बम फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा?
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget