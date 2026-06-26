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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'बिना हमारी इजाजत के कोई...', होर्मुज पर ईरान की चेतावनी के बाद जहाजों ने बदला रास्ता, जानें कितने गुजरे

'बिना हमारी इजाजत के कोई...', होर्मुज पर ईरान की चेतावनी के बाद जहाजों ने बदला रास्ता, जानें कितने गुजरे

Strait of Hormuz: ईरान की IRGC नौसेना ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आवाजाही केवल ईरान की अनुमति और उसके निर्धारित समुद्री मार्गों से ही होगी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 08:32 AM (IST)
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Strait of Hormuz: ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई चेतावनी जारी की है. IRGC ने कहा है कि फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही केवल ईरान की अनुमति और उसके तय किए गए समन्वित समुद्री मार्गों के जरिए ही की जा सकती है. यह चेतावनी रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए फारस की खाड़ी में मौजूद जहाजों तक पहुंचाई गई. चेतावनी के बाद होर्मुज पार करने का इंतजार कर रहे कई जहाज वापस लौट गए.

ट्रंप का दावा, बिना शर्त खुला है होर्मुज

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बिना किसी शर्त के खुला है. उनका कहना है कि ईरान बिना किसी टोल और प्रतिबंध के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दे रहा है.

IRGC ने ओमान के समुद्री कॉरिडोर को किया खारिज

IRGC की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब ओमान ने एक नेविगेशन नोटिस जारी कर मौजूदा ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के उत्तर और दक्षिण में दो अस्थायी समुद्री कॉरिडोर बनाए थे. ईरानी नौसेना ने इन कॉरिडोरों को खारिज करते हुए इन्हें खतरनाक बताया है. IRGC ने कहा कि सभी जहाज केवल ईरान द्वारा निर्धारित समुद्री मार्ग का ही इस्तेमाल करें. ईरानी नौसेना ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

जानें कितने जहाज गए

समुद्री खुफिया कंपनी केप्लर के अनुसार, 24 जून को इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 105 फीसदी बढ़कर 70 हो गई, जिनमें 53 कमर्शियल जहाज शामिल थे. यह बढ़ोतरी बारूदी सुरंगें हटाने के अभियान तेज होने और ओमान के पास बने वैकल्पिक समुद्री मार्ग के इस्तेमाल के बाद दर्ज की गई.

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ओमान ने अमेरिका-ईरान समझौते का किया समर्थन

दूसरी ओर ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का समर्थन किया है. ओमान ने यह भी स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा. यह बात ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी ने बहरीन में आयोजित खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) और अमेरिका की संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान कही. ओमान की सरकारी समाचार एजेंसी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की.

शांति और सुरक्षित नौवहन पर ओमान का जोर

ओमान ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता क्षेत्र में शांति स्थापित करने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है. विदेश मंत्री ने कहा कि होर्मुज से सटा देश होने के कारण ओमान की विशेष जिम्मेदारी है कि वह अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रयासों का समर्थन करे. उन्होंने कहा कि ओमान अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहा है.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Strait Of Hormuz Irgc Navy
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