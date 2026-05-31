बंगाल पुलिस ने फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के ऑर्गनाइजर सताद्रु दत्ता की शिकायत पर ममता सरकार में खेल मंत्री रहे अरूप बिस्वास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. दत्ता ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें बिस्वास के अलावा पूर्व DGP और TMC राज्यसभा सांसद राजीव कुमार, कोलकाता नगर निगम पार्षद जुईन बिस्वास और सूचना एवं संस्कृति विभाग के सचिव शांतनु बसु का नाम भी शामिल है.

कई धाराओं में एफआईआर दर्ज

पुलिस ने अरूप बिस्वास के खिलाफ बीएनएस की धारा 3(5), 308(2), 318(4), 351(2), 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें टिकटों के लिए धमकी देने और जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था, जिनकी बाद में कथित तौर पर कालाबाजारी की गई थी. दत्ता ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2025 में साल्ट लेक स्टेडियम में हुए मेसी कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था और हंगामे के लिए ये लोग जिम्मेदार थे.

Bidhannagar Police registered an FIR against former Sports Minister Aroop Biswas under BNS 3(5), 308(2), 318(4), 351(2), 61(2) following a complaint by Footballer Lionel Messi’s Kolkata tour organiser Satadru Dutta, alleging threats and extortion for complimentary tickets that… — ANI (@ANI) May 31, 2026

क्या है पूरा मामला

बता दें कि अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे. 13 दिसंबर को वह कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे और अगले ही दिन सुबह 11 बजे मेसी ने कोलकाता में अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअल उद्घाटन किया. मेसी को साल्ट लेक स्टेडियम में करीब 1 घंटे रुकना था, लेकिन वह 22 मिनट बाद ही वहां से निकल गए. इससे नाराज फैंस ने स्टेडियम में कुर्सियां फेंककर तोड़फोड़ की थी और भगदड़ जैसे हालात बन गए थे.

सताद्रु दत्ता की हुई थी गिरफ्तारी

इस तोड़फोड़ को लेकर सताद्रु दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 37 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 19 जनवरी को बिधाननगर कोर्ट से जमानत मिली थी. दत्ता ने आरोप लगाया था कि कार्यक्रम के दौरान हजारों एक्स्ट्रा पास जारी किए गए और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ. उन्होंने दावा किया था कि VIP और VVIP पास ब्लैक में बेचे गए थे.

सताद्रु दत्ता ने कहा था कि मेसी के मैदान पर आने के दौरान कुछ लोगों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, जिससे फुटबॉलर और उनकी सुरक्षा टीम अनकंफर्टेबल हो गई. इसके बाद मेसी ने कार्यक्रम जल्दी खत्म कर दिया था.

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