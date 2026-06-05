प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को गुजरात और दमन के दौरे पर जाएंगे, जहां वह लगभग 22,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे. इस दौरान वह सूरत में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें सूरत में 200 बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल और दमन के नमो हवाईअड्डे का नया टर्मिनल भवन शामिल है.

प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार (4 जून) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘मैं पांच जून को गुजरात के सूरत और दमन में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उपस्थित रहूंगा. इन दोनों कार्यक्रमों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा.’ प्रधानमंत्री ने कहा कि दमन में प्रमुख कार्यक्रमों में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन शामिल है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा. मोदी जी ने कहा , ‘नमो अस्पताल लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा.'

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सूरत में 18,800 करोड़ विकास परियोजनाओं की शुरुआत

‘दमन कन्वेंशन सेंटर’ और एनआईएफटी परिसर जैसी परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी.’’ एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री सूरत जिले के हजीरा का दौरा करेंगे और वहां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे. इसके बाद वह सूरत में करीब 18,800 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज छह और सात का भी उद्घाटन करेंगे. इस परियोजना का उद्देश्य गुजरात और महाराष्ट्र के बीच तेज गति वाले परिवहन, लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक संपर्क को मजबूत करना है.



दमन में नमो एयरपोर्ट टर्मिनल ,अस्पताल का उद्घाटन

दमन में प्रधानमंत्री नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे. बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, वह आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. दमन में कुल मिलाकर लगभग 2,970 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी. प्रधानमंत्री केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए लगभग 885 करोड़ रुपये की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से शिलान्यास भी करेंगे. इन परियोजनाओं में कल्पेनी द्वीप और कदमत द्वीप के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर बंदरगाह सुविधाओं का विकास शामिल है.

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