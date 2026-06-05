हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM Modi Gujarat Visit: 22 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, सूरत-दमन को मिलेगी नई रफ्तार

PM Modi Gujarat Visit: 22 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, सूरत-दमन को मिलेगी नई रफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और दमन में करीब 22 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. सूरत और दमन को कई बड़ी सौगातें मिलेंगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को गुजरात और दमन के दौरे पर जाएंगे, जहां वह लगभग 22,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे. इस दौरान वह सूरत में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें सूरत में 200 बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल और दमन के नमो हवाईअड्डे का नया टर्मिनल भवन शामिल है.

प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार (4 जून) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘मैं पांच जून को गुजरात के सूरत और दमन में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उपस्थित रहूंगा. इन दोनों कार्यक्रमों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा.’ प्रधानमंत्री ने कहा कि दमन में प्रमुख कार्यक्रमों में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन शामिल है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा. मोदी जी ने कहा , ‘नमो अस्पताल लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा.'

यह भी पढ़ें : 'मुझे धक्का लगा, इस्तीफा दे रहा हूं...', CM DK शिवकुमार को किसने दिया तगड़ा झटका, डाल दिया रिजाइन

सूरत में 18,800 करोड़ विकास परियोजनाओं की शुरुआत
‘दमन कन्वेंशन सेंटर’ और एनआईएफटी परिसर जैसी परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी.’’ एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री सूरत जिले के हजीरा का दौरा करेंगे और वहां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे. इसके बाद वह सूरत में करीब 18,800 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज छह और सात का भी उद्घाटन करेंगे. इस परियोजना का उद्देश्य गुजरात और महाराष्ट्र के बीच तेज गति वाले परिवहन, लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक संपर्क को मजबूत करना है.

दमन में नमो एयरपोर्ट टर्मिनल ,अस्पताल का उद्घाटन
दमन में प्रधानमंत्री नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे. बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, वह आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. दमन में कुल मिलाकर लगभग 2,970 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी. प्रधानमंत्री केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए लगभग 885 करोड़ रुपये की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से शिलान्यास भी करेंगे. इन परियोजनाओं में कल्पेनी द्वीप और कदमत द्वीप के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर बंदरगाह सुविधाओं का विकास शामिल है.

यह भी पढ़ें : नोएडा सेक्टर-75 की Ivy County सोसाइटी में भयावह आग, पूरा फ्लैट जलकर खाक, दूर तक दिखा काला धुआं

Published at : 05 Jun 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Daman Gujarat NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi Gujarat Visit: 22 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, सूरत-दमन को मिलेगी नई रफ्तार
गुजरात-दमन के लिए खुलेगा PM मोदी का पिटारा, 22 हजार करोड़ की देंगे सौगात, रोड से एयरपोर्ट तक लॉन्च करेंगे ये प्रोजेक्ट
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, कहा- 'तय समय पर...'
कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, कहा- 'तय समय पर...'
इंडिया
पत्नी के सुसाइड केस में दोषी पति बरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिर्फ 13 दिन बात न करना क्रूरता नहीं...
पत्नी के सुसाइड केस में दोषी पति बरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिर्फ 13 दिन बात न करना क्रूरता नहीं...
Advertisement

वीडियोज

Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
बिहार
मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में क्या एक्शन लेंगे निशांत कुमार? चुप्पी के बाद आया स्वास्थ्य मंत्री का पहला बयान
मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में क्या एक्शन लेंगे निशांत कुमार? चुप्पी के बाद आया स्वास्थ्य मंत्री का पहला बयान
इंडिया
24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
क्रिकेट
पाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम
पाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम
मूवी रिव्यू
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
है जवानी तो इश्क होना है रिव्यू: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
विश्व
Russian President Putin: रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
शिक्षा
Khan sir life story: कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर
कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर
लाइफस्टाइल
Sonakshi Sinha House: लग्जरी और क्रिएटिविटी का कॉम्बो है सोनाक्षी सिन्हा का बांद्रा वाला पेंटहाउस, देखें शानदार फोटोज
लग्जरी और क्रिएटिविटी का कॉम्बो है सोनाक्षी सिन्हा का बांद्रा वाला पेंटहाउस, देखें शानदार फोटोज
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget