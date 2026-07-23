नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अब लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान आया है. उन्होंने युवाओं और छात्रों के मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरा है. राहुल गांधी ने गुरुवार (23 जुलाई) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है.

राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने न सिर्फ हमारे एजुकेशनल सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया. कांग्रेस सांसद ने कहा कि छात्रों की मांगें साफ हैं पहली मुख्य मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं. दूसरी मांग है छात्रों से माफ़ी मांगे. राहुल गांधी की तीसरी मांग है कि छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें.

पीएम मोदी ने सीजेपी के प्रदर्शन के बीच गुरुवार को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की भलाई और उनके भविष्य से अधिक जरूरी कुछ भी नहीं है. पीएम मोदी ने गुरुवार (23 जुलाई) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है." पीएम मोदी ने बताया कि इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

You are the one who has harmed the future of our youth the most.



You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system - and protected every person responsible for it.



The students’ demands are clear:

1. Sack Dharmendra Pradhan.

2. Apologise to… https://t.co/0MK4wPMNiK — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026

16 मेट्रो स्टेशन बंद

प्रधानमंत्री ने इस मामले को राजनीति से ऊपर बताते हुए सभी प्रदेश की सरकारों से सहयोग की अपील की है. पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा. इन सबके बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने सुरक्षा कारणों के चलते राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय सहित 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 07:30 बजे से अगले निर्देश तक बंद रखने का ऐलान किया है.

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