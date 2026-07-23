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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर राहुल गांधी बोले- 'धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, माफी मांगें, हिंसा करने वालों को...'

पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर राहुल गांधी बोले- 'धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, माफी मांगें, हिंसा करने वालों को...'

नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अब लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान आया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 23 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अब लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान आया है. उन्होंने युवाओं और छात्रों के मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरा है. राहुल गांधी ने गुरुवार (23 जुलाई) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है. 

राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने न सिर्फ हमारे एजुकेशनल सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया. कांग्रेस सांसद ने कहा कि छात्रों की मांगें साफ हैं पहली मुख्य मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं. दूसरी मांग है छात्रों से माफ़ी मांगे. राहुल गांधी की तीसरी मांग है कि छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें.

पीएम मोदी ने सीजेपी के प्रदर्शन के बीच गुरुवार को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की भलाई और उनके भविष्य से अधिक जरूरी कुछ भी नहीं है. पीएम मोदी ने गुरुवार (23 जुलाई) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है." पीएम मोदी ने बताया कि इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

16 मेट्रो स्टेशन बंद

प्रधानमंत्री ने इस मामले को राजनीति से ऊपर बताते हुए सभी प्रदेश की सरकारों से सहयोग की अपील की है. पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा. इन सबके बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने सुरक्षा कारणों के चलते राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय सहित 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 07:30 बजे से अगले निर्देश तक बंद रखने का ऐलान किया है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 23 Jul 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Dharmendra Pradhan PM Modi Breaking News Abp News NEET Paper Leak
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