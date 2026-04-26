'जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं', मन की बात में PM मोदी ने की सेंसस 2027 को सफल बनाने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जनगणना 2027 को मिलकर सफल बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है. देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है. यह हम सब की जिम्मेदारी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा, "देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है. ये जनगणना का अभियान है जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है."

'जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है'

पीएम मोदी ने बताया कि जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है. सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है. घर-घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है. वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे. देशवासियों से जनगणना में हिस्सा लेने की अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है, आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी. आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा, जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है. ये आईडी आपके मोबाइल या ई-मेल पर आती है. बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है, तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं.

घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू- PM मोदी

पीएम मोदी ने जानकारी दी कि जिन राज्यों में स्व-गणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी की ओर से घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है. अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है. उन्होंने कहा कि देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है. यह हम सब की जिम्मेदारी है.

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