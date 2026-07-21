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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामल्लिकार्जुन खरगे का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले- 'ईश्वर उन्हें...'

मल्लिकार्जुन खरगे का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले- 'ईश्वर उन्हें...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को उनके 84वें जन्मदिन पर बधाई दी. उनके अलावा बीजेपी के कई नेता और सपा की तरफ से भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 11:44 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को उनके 84वें जन्मदिन पर बधाई दी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने खरगे को जन्मदिन पर बधाई दी. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्न एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. वे दीर्घायु हों और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें.

कांग्रेस नेता शैलजा कुमारी ने भी मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपका लंबा सार्वजनिक जीवन सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरणास्रोत रहा है. आपके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर ऊर्जा प्रदान करें. 

मल्लिकार्जुन खरगे को कई नेताओं ने दी बधाई
उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने एक्स पर मल्लिकार्जुन खरगे को बधाई देते हुए लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, कुशल संगठनकर्ता और करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं. सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आपका समर्पण और लंबा राजनीतिक सफर हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की मंगल कामना करते हैं.

इन सबके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी खरगे को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से आपकी दीर्घायु एवं सदैव स्वस्थ व प्रसन्न रहने की प्रार्थना है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Mallikarjun Kharge PM Modi CONGRESS
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