मल्लिकार्जुन खरगे का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले- 'ईश्वर उन्हें...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को उनके 84वें जन्मदिन पर बधाई दी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने खरगे को जन्मदिन पर बधाई दी. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्न एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. वे दीर्घायु हों और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें.

कांग्रेस नेता शैलजा कुमारी ने भी मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपका लंबा सार्वजनिक जीवन सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरणास्रोत रहा है. आपके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर ऊर्जा प्रदान करें.

Birthday greetings to the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha and Congress President Shri Mallikarjun Kharge Ji. May he be blessed with a long and healthy life. @kharge — Narendra Modi (@narendramodi) July 21, 2026

मल्लिकार्जुन खरगे को कई नेताओं ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने एक्स पर मल्लिकार्जुन खरगे को बधाई देते हुए लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, कुशल संगठनकर्ता और करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं. सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आपका समर्पण और लंबा राजनीतिक सफर हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की मंगल कामना करते हैं.

इन सबके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी खरगे को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से आपकी दीर्घायु एवं सदैव स्वस्थ व प्रसन्न रहने की प्रार्थना है.

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