PoK में 3 दिन से पाकिस्तानी सेना का तांडव, ड्रोन स्टाइक से 5 लोगों की मौत

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ पिछले 5 महीने से विद्रोह चल रहा है तो पीओके के इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी सेना ने किसी आम नागरिक के घर पर कथित रूप से ड्रोन से हमला किया है. एबीपी न्यूज के पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीओके के बाग जिले के पिंडी गांव में रहने वाले शकदर खान नाम के शख्स के घर पर कल शाम 7 बजे पाकिस्तानी सेना के विस्फोटक से लदे हुए ड्रोन से स्ट्राइक की गई थी. इस ड्रोन स्ट्राइक में एक ही परिवार के 5 लोगो की मौत हो गई है, साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज बाग के सरकारी अस्पताल में चल रहा है.

बाग जिले की पुलिस ने घर पर धमाके की पुष्टि तो की है लेकिन अपने आधिकारिक बयान में कहा की वो धमाके के कारणों की जांच कर रही है. हालांकि जिस घर पर पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन से स्ट्राइक की थी वहां पर मौके से आयी तस्वीरो और वीडियो में बेलारूस की हथियार निर्माता कंपनी बेल्स्पेत्सव्नेश्तेख्निका (BSVT) के दगे हुए विस्फोटक का मलबा भी मिला है. साल 2023 से पाकिस्तानी सेना बेलारूस की BSVT कंपनी से ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले ऐम्युनिशन को खरीद रही है.

3 दिनों से सेना के निशाने पर था

पीओके का बाग इलाका पिछले 3 दिनों से पाकिस्तानी सेना के निशाने पर है. बीते बुधवार 27 अक्टूबर को भी पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर फायरिंग की थी जिसमें 2 लोगो की मौत हुई थी. घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना की फायर की हुए गोलियों के खोखों की वीडियो बना कर दुनिया के सामने पाकिस्तानी सेना का क्रूर चेहरा पेश किया था.

पीओके के 9 जून से जारी विद्रोह में पाकिस्तान की सेना अब तक 146 लोगो को मौत के घाट के उतार चुकी है, साथ ही कई जगहों पर पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स ने लोगो के घरों को खाली करवा कर उन पर मोर्चाबंदी कर रखी है. 9 जून से जारी विद्रोह का एपिसेंटर अभी भी पीओके के पुंछ जिला रावलाकोट बना हुआ है. रावलाकोट के उमर फ़ारूक चौक पर 20 हजार से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और 143 दिन से पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

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