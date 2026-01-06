ट्रंप के सामने छवि सुधारने की कोशिश, पानी की तरह पैसा बहा रहा पाकिस्तान, जानें पूरा मामला

पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी छवि चमकाने के लिए खूब सारी रकम खर्च की है. पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी साख बनाने के लिए कई बड़ी पीआर कंपनियों को अपाइंट किया है. ये कंपनियां बड़ी-बड़ी लॉबिस्टों और अमेरिकी मीडिया के दम पर पाकिस्तान का प्रचार कर रही हैं. इनका लक्ष्य अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नजर में पाकिस्तान की छवि बनाने का है. यह कंपनियां काफी हद इस काम में कामयाब भी नजर आती हैं. हाल ही में पाकिस्तान के वित्तमंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने अमेरिका का दौरा किया था.

द ट्रिब्यून पाकिस्तान के मुताबिक, 22 दिसंबर को वित्तमंत्री मुहम्मद औरंगजेब को US Today में अच्छी कवरेज मिली. यूएस टुडे एक अमेरिकी टैब्लॉइड है. इसे अपने इन्फोग्राफिक्स और वेदर रिपोर्ट की लिए पहचाना जाता है.

यूएस टुडे ने हेडलाइन में लिखा है कि पाकिस्तान नई नींव के सहारे आगे बढ़ रहा. यह एक स्पेशल रिपोर्ट की तरह पेश किया गया. इसमें मैक्रोइकोनॉमिक, नीतियों को लेकर और एक्सपोर्ट आधारित विकास रिपोर्ट पब्लिश की गई थीं.

पाकिस्तान अमेरिकी अखबारों मे झूठ छाप रहा

जिस तरह की कवरेज पाकिस्तान को मिल रही है, उससे तय है कि इन अमेरिकी अखबारों पाकिस्तान को लेकर झूठ छापा जा रहा है. एक रिपोर्ट में महिला सशक्तिकरण को लेकर बात की गई है. इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान महिलाओं को आर्थिक रूप से शामिल कर रहा है. उनके बिना प्रगति नहीं कर सकता. यह देश की आधी आबादी है. इस रिपोर्ट में 15 पुरुषों के मुकाबले एक महिला को दिखाया गया है. साथ ही पेज 13 पर बासमती चावल के बारे में विज्ञापन जारी किया गया. हालांकि इन खबरों के बीच एक नोट जारी किया गया है. इसमें लिखा गया है कि यह विज्ञापनदाता द्वारा प्रायोजित खबर है.

इस पीआर एजेंसी सहारे पाक कर रहा अपनी मार्केटिंग

पीआर एजेंसी वन वर्ल्ड मीडिया के सहारे इस तरह का जनसंपर्क पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है. यह कंपनी ग्लोबल स्तर पर अपन कंटेंट मीडिया तक पहुंचाती है.

ट्रंप के सामने इमेज बना रहा पाकिस्तान?

पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन के सामने अपनी छवि सुधारने में लगा हुआ है. उसने अपने संसाधनों को अमेरिका के लिए खोल दिया है. अमेरिकी सेना पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में ड्रोन उड़ा रही है. आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान में रेयर अर्थ माइनिंग और तेल की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश भी की जा रही है. पाकिस्तान में ट्रंप के परिवार की कुछ कंपनियां क्रिप्टो निवेश भी कर रही हैं.

ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया था. ट्रंप ने इसके अलावा मुनीर से शाहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की थी. ट्रंप कई बार मुनीर की तारीफ कर चुके हैं. उन्हें सबसे पसंदीदा फील्ड मार्शल भी कह चुके हैं.