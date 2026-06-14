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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'राहुल गांधी को भारत की तरक्की नहीं दिखती, सिर्फ आलोचना करते हैं', निर्मला सीतारमण ने कसा तंज

'राहुल गांधी को भारत की तरक्की नहीं दिखती, सिर्फ आलोचना करते हैं', निर्मला सीतारमण ने कसा तंज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर भारत की उपलब्धियों को कमतर बताने का आरोप लगाया और कहा कि देश किसी बड़े संकट में नहीं, बल्कि तेज़ी से आगे बढ़ रहा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 02:54 PM (IST)
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में भारत और उसके लोगों की उपलब्धियों को ‘कमतर’ आंकते हैं.

सीतारमण ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कोविड-19 वैश्विक महामारी और पश्चिम एशिया में संघर्ष जैसे बड़े संकटों के दौरान भी भारत की उपलब्धियों को ‘‘नजरअंदाज’’ करते हैं. उन्होंने कहा कि देश के सामने ऐसा कोई संकट नहीं है, जैसा राहुल गांधी पेश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : 'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?

राहुल पर निशाना

केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां आयोजित ‘विकसित भारत संकल्प समावेश’ में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जब भी बोल ते हैं, तो हर चीज की केवल आलोचना करते हैं और भारत के लोगों की उपलब्धियों को कमतर आंकते हैं. उन्हें लगता है कि ऐसा करके वह प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार को कमतर दिखा रहे हैं.’सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी लगातार कहते रहते हैं कि अगले कुछ सप्ताह में सब कुछ ढह जाएगा. 

वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था का किया बचाव

सीतारमण ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बार-बार कहते हैं कि कोई बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन भारत के सामने ऐसा कोई संकट नहीं है.सीतारमण ने कहा, ‘इसके विपरीत, तिमाही दर तिमाही और साल दर साल भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है.’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने की बात सरकार नहीं कह रही, बल्कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़े और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) भी यही कहते हैं. सीतारमण ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान भी प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि ईंधन आपूर्ति में कोई बाधा न आए. वित्त मंत्री ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए पश्चिम एशिया से ईंधन की ढुलाई में आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख किया.


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Published at : 14 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman BJP RAHUL GANDHI NARENDRA MODI
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