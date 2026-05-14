दिल्ली लाए जा रहे NEET पेपर लीक के आरोपी, कैमरा देखकर रो पड़े, बोले- 'बड़े लोगों को...'

NEET पेपर लीक मामले में आरोपी शुभम खैरनार को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में स्थित सीबीआई अदालत में पेश किया गया. सीबीआई ने अदालत से मांग की थी कि आरोपी को आगे की जांच के लिए दिल्ली ले जाना जरूरी है, क्योंकि इस मामले में कई अन्य आरोपी भी शामिल हो सकते हैं और उनकी तलाश जारी है. पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने सीबीआई की जांच पर भी ही सवाल उठा दिए हैं.

आरोपियों को ले जा रहे एक वाहन में मीडिया के सवाल करने पर रोते हुए आरोपियों ने कहा कि बड़े-बड़े लोगों को बचाया जा रहा है. जयपुर में पकड़े गए नीट पेपल लीक मामले के आरोपियों में से एक आरोपी ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं. कहा कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है. बता दें कि कल इस मामले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठाए थे.

कई राज्यों में जांच कर रही सीबीआई

जानकारी के अनुसार, आरोपी शुभम खैरनार को दिल्ली की CBI अदालत में पेश किया जाएगा. जांच एजेंसी का कहना है कि इस मामले में अभी कई और लोगों की भूमिका सामने आनी बाकी है. इसलिए शुभम से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल CBI इस पेपर लीक मामले को लेकर कई राज्यों में जांच कर रही है.

इस पूरे मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है. इसलिए अब इस कथित पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की पूरी जांच CBI को सौंपी गई है. सीबीआई इस बात की भी जांच करेगी कि क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे और परीक्षा प्रक्रिया में कहां-कहां चूक हुई.

दोबारा कब होगी परीक्षा?

NTA ने साफ किया है कि NEET-UG 2026 की नई परीक्षा तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी. इसके साथ ही नए एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल भी बाद में आधिकारिक रूप से बताया जाएगा. फिलहाल छात्रों को केवल ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करने की सलाह दी गई है. इस फैसले के बाद सभी उम्मीदवारों की परीक्षा फीस रिफंड की जाएगी. जिन छात्रों ने आवेदन किया था, उन्हें उनका पूरा रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस मिलेगा.

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NTA की साख पर सवाल

सीबीआई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के भीतर भी कुछ गड़बड़ी का शक है. जांच एजेंसी को आशंका है कि कोई अंदरूनी व्यक्ति संवेदनशील जानकारी बाहर पहुंचा रहा है. इस एंगल पर भी सीबीआई गंभीरता से जांच कर रही है. जांच एजेंसियां यह भी मान रही हैं कि पिछले वर्ष की जांच शायद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी. सीबीआई को पता चला है कि पेपर लीक के पीछे कोई मामूली लोग नहीं हैं बल्कि पुराना और संगठित नेटवर्क काम कर रहा है.

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