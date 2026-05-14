'मैं इस फैसले का...', केरल में CM की रेस में पीछे छूटे KC वेणुगोपाल का आया पहला रिएक्शन

कांग्रेस ने केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है. वीडी सतीशन केरल के अगले सीएम होंगे. गुरुवार (14 मई) को कांग्रेस पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक, पर्यवेक्षक अजय माकन और केरल की प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम की घोषणा की. केरल सीएम की रेस में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का नाम भी शामिल था. मुख्यमंत्री पद की रेस में पिछड़ने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

क्या बोले केसी वेणुगोपाल ?

वेणुगोपाल ने कहा, आखिरी फैसला आ गया है और कांग्रेस हाई कमान ने केरल सरकार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में वी.डी. सतीशान को चुना है. मैं इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता हूं. मैं वी.डी. सतीशान को इस पद के लिए बधाई देता हूं. मुझे लगता है कि केरल की जनता ने यूडीएफ को एक बड़ा समर्थन दिया है. वी.डी. सतीशान के नेतृत्व वाली सरकार केरल की जनता की उम्मीदों और वादों को पूरा कर सकती है. निश्चित रूप से हम केरल सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं.'

केरल मुख्यमंत्री पद की रेस में थे ये नेता

केरल सीएम की रेस में तीन बड़े नेता सबसे आगे थे. इसमें केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला का नाम शामिल था. हालांकि, अंतिम दौर की बातचीत में केसी वेणुगोपाल सबसे मजबूत दावेदार माने गया. कहा गया कि उन्हें कांग्रेस के 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन आखिरी में कांग्रेस ने वीडी सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री बनाया.

कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन

केरल के मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की एक हाई-लेवल बैठक हुई. जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए. इस बैठक के बाद कांग्रेस ने मीडिया से बातचीत करते हुए वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया.

वीडी सतीशन होंगे केरल के अगले मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने 10 दिन बाद CM के नाम का किया ऐलान