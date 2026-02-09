तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में नगर निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. उत्साह में एक युवा कार्यकर्ता द्वारा किया गया स्टंट उस पर भारी पड़ गया. सुल्तानाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान एक युवा जब तोप या पटाखों से फायरिंग का स्टंट कर रहा था, तभी अचानक उसके हाथ में पकड़ी बंदूक में विस्फोट हो गया. इस घटना में युवा घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

हाथ में फट गया बम

घटना के तुरंत बाद मौजूद लोगों ने घायल युवा को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. स्थानीय ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया पर वायरल हुई जानकारी के अनुसार, युवा का हाथ इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है कि उसे गंभीर हालत में भर्ती कराना पड़ा है. बताया जा रहा है कि युवा अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में रैली को रोमांचक बनाना चाहता था. उसने भीड़ को लुभाने के लिए जश्न के तौर पर हवाई फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी खराबी या लापरवाही के चलते 'बम' (बैरल में मौजूद पटाखा) उसके हाथ में ही फट गया.

यह पूरा मामला चुनावी प्रचार के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी को दर्शाता है. स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुल्तानाबाद नगर पालिका चुनाव को लेकर जोश अपने चरम पर है. हालांकि इस तरह के स्टंट अक्सर खतरनाक साबित होते हैं. पिछले कुछ समय में भी तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में जुलूसों के दौरान ऐसी ही घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां जश्न के नाम पर जान का खतरा बढ़ गया था.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल, घायल कार्यकर्ता की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उसके हाथ को बचाने के लिए लंबा ऑपरेशन करना पड़ सकता है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. यह घटना सभी राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं के लिए एक चेतावनी है कि चुनाव जीतने के लिए अपनी या दूसरों की जान जोखिम में डालना कभी उचित नहीं होता. जीत हार से बड़ी जिंदगी है और इसे इस तरह की लापरवाही से खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए.

