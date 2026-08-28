Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी ने BJP को दिया चैलेंज, 'देखते हैं कितने अंडे...'

ममता बनर्जी ने BJP को दिया चैलेंज, 'देखते हैं कितने अंडे...'

टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पब्लिक मीटिंग की इजाजत नहीं मिल रही है. वो जल्द ही सड़कों पर उतरेंगी. उन्होंने चुनाव में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 28 Aug 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि अगर उनकी पब्लिक मीटिंग की इजाजत नहीं मिली तो वह जल्द ही राज्य का दौरा शुरू करेंगी और सड़कों पर उतरेंगी. मैं देखूंगी कि उनके पास कितने अंडे और ईंटें हैं.

हाल के दिनों में बंगाल से कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें टीएमसी नेताओं पर अंडे फेके गए. टीएमसी प्रदर्शनकारियों को बीजेपी से जुड़ा हुआ बताती रही है. वहीं बीजेपी का कहना है कि टीएमसी की पूर्ववर्ती सरकार पर लोग गुस्सा निकाल रहे हैं.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके राज में पुलिस का चेहरा इंसानी था और BJP ने पुलिस को एक राक्षसी बना दिया. कोलकाता में TMC स्टूडेंट्स विंग की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह अपने समर्थकों पर पुलिस के अत्याचार रोकेंगी. यह रक्षा बंधन पर उनका वादा है.

कोर्ट का समय नहीं बर्बाद करना चाहती- ममता

उन्होंने आरोप लगाया कि BJP बंगाल में बांटने वाली राजनीति कर रही है और लोगों में डर फैलाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है. ममता बनर्जी ने कहा, ''प्रशासन रैली के लिए हर बार मना कर देता है, वो रैलियों के लिए कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं. हम अपनी पसंद की जगहों पर मीटिंग करने के लिए लोगों की इजाजत लेंगे.''

विधानसभा चुनाव का ममता बनर्जी ने किया जिक्र

ममता बनर्जी ने कहा कि BJP ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके विधानसभा चुनाव को हाईजैक कर लिया था. वोटर लिस्ट से लाखों नाम गैर-कानूनी तरीके से हटाकर वोट लूटने के लिए SIR का इस्तेमाल किया गया.

उन्होंने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को निशाने पर लेते हुए कहा, "फुटपाथ से फेरीवालों को आप हाट रहे हैं. आप बसा नहीं सकते, तो उन्हें हर महीने 25,000 रुपये का मुआवजा दें."

वहीं TMC के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक भी गद्दार को पार्टी में वापस नहीं आने दिया जाएगा. विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद 20 सांसदों ने बगावत कर दी थी और अलग गुट बना लिया. इसके साथ ही विधानसभा में भी विधायकों ने बगावत कर दी. अभिषेक बनर्जी का इशारा उन्हीं की तरफ था.

और पढ़ें

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News MAMATA BANERJEE SUvendu Adhikari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ममता बनर्जी ने BJP को दिया चैलेंज, 'देखते हैं कितने अंडे...'
ममता बनर्जी ने BJP को दिया चैलेंज, 'देखते हैं कितने अंडे...'
इंडिया
परीक्षा सिस्टम में होगा बड़ा सुधार? सरकार ने नीलेकणी को सौंपी अहम जिम्मेदारी
परीक्षा सिस्टम में होगा बड़ा सुधार? सरकार ने नीलेकणी को सौंपी अहम जिम्मेदारी
इंडिया
युवाओं का मूड समझेगी BJP! नितिन नवीन की बैठक में देशभर से पहुंचेंगे 45 युवा नेता
युवाओं का मूड समझेगी BJP! नितिन नवीन की बैठक में देशभर से पहुंचेंगे 45 युवा नेता
इंडिया
पुलिस इंस्पेक्टर पर लगा पत्रकार से मारपीट का आरोप! तेलंगाना में घटना का वीडियो वायरल
पुलिस इंस्पेक्टर पर लगा पत्रकार से मारपीट का आरोप! तेलंगाना में घटना का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flash Flood: न भूकंप, न GLOF! नेपाल बाढ़ की असली वजह आई सामने, भारत के लिए खतरे की घंटी?
Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला
'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला
बॉलीवुड
'आवारापन 2' ने रचा इतिहास, बनी तीसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल रोमांटिक फिल्म
'आवारापन 2' ने रचा इतिहास, बनी तीसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल रोमांटिक फिल्म
क्रिकेट
विराट कोहली ने बंधवाई राखी, बहन ने शेयर की तस्वीर; ऐसे मनाया रक्षाबंधन
विराट कोहली ने बंधवाई राखी, बहन ने शेयर की तस्वीर
इंडिया
कंगना रानौत पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, 'हम बहन को फोन करेंगे और...'
कंगना रानौत पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, 'हम बहन को फोन करेंगे और...'
विश्व
नेपाल में अचानक नहीं मची तबाही, महीनों पहले दी चेतावनी को सबने कर दिया इग्नोर
नेपाल में अचानक नहीं मची तबाही, महीनों पहले दी चेतावनी को सबने कर दिया इग्नोर
इंडिया
चीन, मोदी, RSS...सोनिया गांधी की किताब से पेंगुइन हटाना चाहता है ये अंश
चीन, मोदी, RSS...सोनिया गांधी की किताब से पेंगुइन हटाना चाहता है ये अंश
एग्रीकल्चर
धान की फसल बोई है? 'तना छेदक' और 'पत्ती मोड़क' का खतरा बढ़ा; अलर्ट
धान की फसल बोई है? 'तना छेदक' और 'पत्ती मोड़क' का खतरा बढ़ा; अलर्ट
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget