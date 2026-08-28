ममता बनर्जी ने BJP को दिया चैलेंज, 'देखते हैं कितने अंडे...'

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि अगर उनकी पब्लिक मीटिंग की इजाजत नहीं मिली तो वह जल्द ही राज्य का दौरा शुरू करेंगी और सड़कों पर उतरेंगी. मैं देखूंगी कि उनके पास कितने अंडे और ईंटें हैं.

हाल के दिनों में बंगाल से कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें टीएमसी नेताओं पर अंडे फेके गए. टीएमसी प्रदर्शनकारियों को बीजेपी से जुड़ा हुआ बताती रही है. वहीं बीजेपी का कहना है कि टीएमसी की पूर्ववर्ती सरकार पर लोग गुस्सा निकाल रहे हैं.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके राज में पुलिस का चेहरा इंसानी था और BJP ने पुलिस को एक राक्षसी बना दिया. कोलकाता में TMC स्टूडेंट्स विंग की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह अपने समर्थकों पर पुलिस के अत्याचार रोकेंगी. यह रक्षा बंधन पर उनका वादा है.

कोर्ट का समय नहीं बर्बाद करना चाहती- ममता

उन्होंने आरोप लगाया कि BJP बंगाल में बांटने वाली राजनीति कर रही है और लोगों में डर फैलाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है. ममता बनर्जी ने कहा, ''प्रशासन रैली के लिए हर बार मना कर देता है, वो रैलियों के लिए कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं. हम अपनी पसंद की जगहों पर मीटिंग करने के लिए लोगों की इजाजत लेंगे.''

विधानसभा चुनाव का ममता बनर्जी ने किया जिक्र

ममता बनर्जी ने कहा कि BJP ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके विधानसभा चुनाव को हाईजैक कर लिया था. वोटर लिस्ट से लाखों नाम गैर-कानूनी तरीके से हटाकर वोट लूटने के लिए SIR का इस्तेमाल किया गया.

उन्होंने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को निशाने पर लेते हुए कहा, "फुटपाथ से फेरीवालों को आप हाट रहे हैं. आप बसा नहीं सकते, तो उन्हें हर महीने 25,000 रुपये का मुआवजा दें."

वहीं TMC के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक भी गद्दार को पार्टी में वापस नहीं आने दिया जाएगा. विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद 20 सांसदों ने बगावत कर दी थी और अलग गुट बना लिया. इसके साथ ही विधानसभा में भी विधायकों ने बगावत कर दी. अभिषेक बनर्जी का इशारा उन्हीं की तरफ था.