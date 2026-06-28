हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKailash Mansarovar Yatra 2026: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना है? भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा?

Kailash Mansarovar Yatra 2026: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना है? भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा?

Kailash Mansarovar Yatra 2026: विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है. नेपाल के काठमांडू में 52 भारतीय तीर्थयात्री फंसे हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 28 Jun 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय नागरिकों के लिए जारी की गई है, जो नेपाल में फंस गए हैं. बताया गया है कि ये यात्री बिना जरूरी एंट्री परमिट और चीन के वीजा के कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकल गए थे. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि प्रभावित तीर्थयात्री प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के जरिए यात्रा कर रहे थे. MEA ने साफ कहा है कि सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने से पहले किसी भी नागरिक को भारत से यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए.

मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि बिना पक्के दस्तावेज या जरूरी परमिट और वीजा मिलने की उम्मीद में यात्रा शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है. इससे यात्रियों के बीच रास्ते में फंसने की संभावना काफी बढ़ जाती है. विदेश मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों को यह भी सलाह दी है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने से पहले यह जरूर जांच लें कि उनका टूर ऑपरेटर सही तरीके से रजिस्टर्ड और अधिकृत है या नहीं. यह एडवाइजरी उन खबरों के बीच आई है जिनमें बताया गया कि करीब 52 भारतीय नागरिक काठमांडू में फंसे हुए हैं और उन्हें यात्रा आगे बढ़ाने के लिए तुरंत मदद की जरूरत है. इस मामले को सुप्रिया सुले ने उठाया. उन्होंने विदेश मंत्रालय और नेपाल व चीन में भारतीय दूतावासों से तुरंत दखल देने की अपील की.

ये भी पढ़ें: 'पेपर लीक बन गई मौसमी गतिविधि...', सरकार पर फायर हुए अभिषेक मनु सिंघवी, जानें क्या कुछ कहा

सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे लगभग 52 भारतीय नागरिक अभी काठमांडू में फंसे हैं और उन्हें तुरंत सहायता की जरूरत है. उन्होंने एस. जयशंकर, काठमांडू में भारतीय दूतावास, बीजिंग में भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय से अपील की कि वे इन तीर्थयात्रियों की मदद करें और उनकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें. यह पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है जब कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 20 जून को नाथू ला दर्रे से चीन में दाखिल हुआ था. इसके साथ ही लंबे समय बाद यह यात्रा फिर से शुरू हुई है.

ये भी पढ़ें: 'राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाई', विपक्ष का आरोप, BJP का पलटवार- 'इतिहास याद रखेगा कि...'

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 28 Jun 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
नेपाल Kathmandu S Jaishankar Kailash Mansarovar Yatra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Kailash Mansarovar Yatra 2026: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना है? भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा?
कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना है? भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा?
इंडिया
PM Modi Remark: 'देशवासियों ने संकट में निभाई जिम्मेदारी, दुनिया के सामने पेश की मिसाल', ग्लोबल संकट के बीच PM मोदी का बड़ा बयान
'देशवासियों ने संकट में निभाई जिम्मेदारी, दुनिया के सामने पेश की मिसाल', ग्लोबल संकट के बीच PM मोदी का बड़ा बयान
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों के नाम पहली बार हुए सार्वजनिक? जानें कब-कब उनका हुआ जिक्र और सरकार ने क्या बताया
ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों के नाम पहली बार हुए सार्वजनिक? जानें कब-कब हुआ जिक्र, सरकार ने क्या बताया
इंडिया
'पेपर लीक बन गई मौसमी गतिविधि...', सरकार पर फायर हुए अभिषेक मनु सिंघवी, जानें क्या कुछ कहा
'पेपर लीक बन गई मौसमी गतिविधि...', सरकार पर फायर हुए अभिषेक मनु सिंघवी, जानें क्या कुछ कहा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी भी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
पुतिन के ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
महाराष्ट्र
'राम मंदिर कम दुकान ज्यादा हो गया है', चढ़ावा चोरी के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान
'राम मंदिर कम दुकान ज्यादा हो गया है', चढ़ावा चोरी के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
टेलीविजन
KSBKBT 2 Promo: 'क्योंकि सास भी...' में दोहराया गया इतिहास, तुलसी के बाद नंदिनी ने बेटे को उतारा मौत के घाट, बहू की इज्जत की खातिर उठाया हथियार
'क्योंकि सास भी...' में दोहराया गया इतिहास, तुलसी के बाद नंदिनी ने बेटे को उतारा मौत के घाट, बहू की इज्जत की खातिर उठाया हथियार
क्रिकेट
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
इंडिया
'राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाई', विपक्ष का आरोप, BJP का पलटवार- 'इतिहास याद रखेगा कि...'
राजनाथ सिंह पर ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाने का आरोप, BJP बोली- 'इतिहास याद रखेगा...'
शिक्षा
DU Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में 71 हजार सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, CUET वाले तुरंत करें अप्लाई
DU Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में 71 हजार सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, CUET वाले तुरंत करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: 20 लाख की स्कॉर्पियो और ऐसी हरकत, पेट्रोल पंप पर टैंक फुल होते ही भागा कार सवार; वीडियो वायरल 
20 लाख की स्कॉर्पियो और ऐसी हरकत, पेट्रोल पंप पर टैंक फुल होते ही भागा कार सवार; वीडियो वायरल 
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
ABP NEWS
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
Embed widget