Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहिलाओं की भागीदारी पर बोले स्पीकर ओम बिरला - 'वो दिन दूर नहीं जब...'

महिलाओं की भागीदारी पर बोले स्पीकर ओम बिरला - 'वो दिन दूर नहीं जब...'

‘शी इज अ चेंज मेकर’ कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में स्पीकर ने कहा कि संविधान ने सभी नागरिकों को समान मौका और समानता का अधिकार दिया है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 07 Sep 2026 09:11 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार (7 सितंबर) को कहा कि मौजूद समय में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, जहां महिलाएं नेतृत्व न कर रही हों और विकसित भारत बनाने के लिए महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है. बिरला ने यह भी कहा कि आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है.

राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से फरीदाबाद में आयोजित दो दिवसीय ‘शी इज अ चेंज मेकर’ कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस दो दिवसीय कार्यशाला में महिला विधायक अपने विचार, दृष्टिकोण और अनुभावों को साझा करें, आपस में सीखें.

उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में संवाद और संवेदना अनिवार्य हैं और महिलाओं की कार्यप्रणाली में ये महत्वपूर्ण विशेषताएं है.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की कठिनाइयों को दूर करने और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने में महिला नेतृत्व की अहम भूमिका है. स्पीकर ने कहा कि संविधान ने सभी नागरिकों को समान मौका और समानता का अधिकार दिया है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं.

उन्होंने कहा, वर्तमान समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जो महिला नेतृत्व से अछूता हो. लोगों की कठिनाइयां दूर करने, आकांक्षाएं साकार करने में महिला नेतृत्व की अहम भूमिका है.

'संसद ने महिलाओं को सशक्त किया'

लोकसभा अध्यक्ष ने आगे कहा, आजादी के बाद भारत की संसद ने कई कानूनों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां राज्य से लेकर केंद्र तक विधायिका में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हुआ. उन्होंने कहा कि राज्य विधायिका हो या देश की संसद, महिलाएं हमेशा प्रखर रूप से अपने विचार रखती हैं.

VIDEO: BRS MLC की अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू

'महिलाओं की कार्यप्रणाली में अधिक संवेदना'

महिलाओं के काम करने के तरीके में अधिक संवेदना होती है, इसीलिए बेहतर क्षमता के साथ कार्य कर पाती हैं. उन्होंने कहा, अखिल भारतीय सेवाओं में एक समय पर 15–20 प्रतिशत महिलाएं नेतृत्व करती थीं, आज 40 प्रतिशत संख्या महिलाओं की होती है. स्पीकर ने कहा इस मंच से कहकर जा रहा हूं कि आने वाले समय में यह संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा होगी. विकसित भारत के संकल्प में महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण पहलू है.

गुजरात-मुंबई के दौरे पर जाएंगे PM मोदी, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात

 

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
OM BIRLA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दून जमीन फर्जीवाड़ा: मुख्य आरोपी नवीन मित्तल पांच दिन की ED हिरासत में
दून जमीन फर्जीवाड़ा: मुख्य आरोपी नवीन मित्तल पांच दिन की ED हिरासत में
इंडिया
BRS महिला MLAs के साथ बदसलूकी पर HC सख्त, पुलिस के खिलाफ एक्शन का आदेश
BRS महिला MLAs के साथ बदसलूकी पर HC सख्त, पुलिस के खिलाफ एक्शन का आदेश
इंडिया
DU में AMU-BHU जैसे हॉस्टल क्यों नहीं मिल सकते? सत्य निकेतन हादसे के बाद उठे सवाल
DU में AMU-BHU जैसे हॉस्टल क्यों नहीं मिल सकते? सत्य निकेतन हादसे के बाद उठे सवाल
इंडिया
गुजरात-मुंबई के दौरे पर जाएंगे PM मोदी, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात
गुजरात-मुंबई के दौरे पर जाएंगे PM, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात
Advertisement

वीडियोज

Delhi Building Collapse: इमारत हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ! | Breaking News
Chitra Tripathi: हादसा नहीं, हत्या है! | Delhi Building Collapse | Satya Niketan | Delhi | CM Rekha
Delhi Building Collapse: Satya Niketan हादसे के बाद देखिए दिल्ली के अन्य PG की हालत! | Ground Report
Saharanpur Masjid Bulldozer Action: सहारनपुर मस्जिद विवाद में ASI की एंट्री | UP | CM Yogi |Breaking
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: दिल्ली हॅास्टल रेंट एग्रीमेंट आया सामने। Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
बिहार
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'
ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'
इंडिया
DU में AMU-BHU जैसे हॉस्टल क्यों नहीं मिल सकते? सत्य निकेतन हादसे के बाद उठे सवाल
DU में AMU-BHU जैसे हॉस्टल क्यों नहीं मिल सकते? सत्य निकेतन हादसे के बाद उठे सवाल
इंडिया
मलबे में जिंदगियां और अरमान..., सत्य निकेतन हादसे को लेकर राहुल का हमला
मलबे में जिंदगियां और अरमान..., सत्य निकेतन हादसे को लेकर राहुल का हमला
एग्रीकल्चर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget