गुजरात-मुंबई के दौरे पर जाएंगे PM मोदी, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (8 सितंबर, 2026) को गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वे गुजरात के वडोदरा और नवसारी के अलावा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी का यह गुजरात दौरा इसलिए खास होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही, वे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के तीन महत्वपूर्ण सेक्शन्स को भी देश को समर्पित करेंगे, जिससे देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी ने खुद सोमवार (7 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके अपने गुजरात और महाराष्ट्र दौरे के बारे में जानकारी साझा की है.

PMO ने साझा की प्रधानमंत्री दौरे की पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, पीएम मोदी मंगलवार (8 सितंबर) को दोपहर करीब 12 बजे वडोदरा में 35 हजार करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण करेंगे. इस मौके पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इस दौरान वे तीन नए रेलवे परियोजनाओं और तीन हाईवे परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे.

Will be attending programmes in Vadodara, Navsari and Mumbai tomorrow, 8th September.



These include:



Key projects worth over Rs. 35,000 crore to be inaugurated or to have their foundation stones laid.



Dedication of three important sections of the Western Dedicated Freight… — Narendra Modi (@narendramodi) September 7, 2026

वडोदरा में किन-किन परियोजनाओं की होगी शुरुआत

पीएम मोदी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर (WDFC) के जिन तीन महत्वपूर्ण सेकशन्स को देश को समर्पित करने वाले हैं, उनकी कुल लंबाई 326 रूट किलोमीटर है और इसे 20,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है.

वे न्यू साणंद (नॉर्थ), न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी), मुंबई से मालगाड़ी सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. साथ ही, वह टांडा रोड और वडोदरा (प्रतापनगर) के बीच नई पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे.

इसके साथ, वे छोटा उदयपुर-धार प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित जोबट-टांडा रोड न्यू रेल लाइन को भी देश को समर्पित करेंगे.

प्रधानमंत्री 329 किमी लंबी और 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली तीन रेल प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे. इनमें वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी रेल लाइन्स, मियागाम करजन-चोरंदा-मालसर गेज कंवर्जन और विश्वामित्री-दभोई रेल लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं.

पीएम मोदी करीब 1,780 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास करेंगे. इसमें NH-48 के कामरेज-चलथान सेक्शन की सिक्स-लेनिंग, NH-48 के वडोदरा-सूरत सेक्शन पर तापी और नर्मदा नदियों पर प्रमुख पुलों के साथ अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण और NH-53 पर अभवा, मिंधोला और खाजोद जंक्शनों पर ग्रेड-सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स का निर्माण भी शामिल है.

इसके अलावा, पीएम मोदी अपने वडोदरा दौरे के दौरान गुजरात सरकार की करीब 2,600 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे.

मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम

गुजरात दौरा पूर्ण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में शाम करीब 5:45 बजे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF), 2026 का उद्घाटन करेंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक कॉन्फ्रेंसों में से एक है.

इस साल GFF का सातवां एडिशन 8 से 11 सितंबर, 2026 तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है. जिसका थीम- ‘पोटेंशियल टू इंपैक्टः एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम- ट्रस्टेड, कनेक्टेड, ग्लोबल सिस्टम्स फॉर इनक्लूसिव फाइनेंस’ है.

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