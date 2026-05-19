मॉडलिंग की आड़ में महिलाओं को विदेश ले जाकर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

केरल के कोच्चि में महिलाओं को विदेश में मॉडलिंग के मौके देने की आड़ में चलाए जा रहे एक कथित देह व्यापार गिरोह के सिलसिले में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मंगलवार (19 मई) को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि सोमवार को दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और एक अन्य महिला को कुछ दिन पहले पीड़ित व्यक्तियों की शिकायत के बाद पकड़ा गया था. पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें मॉडलिंग के बहाने विदेश ले जाया गया और फिर वहां उन्हें नशीली दवा देकर उनके साथ बलात्कार किया गया.

ब्यूटी सैलून में काम करने का दिया झासा

कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त एस कलिराज महेश कुमार ने कहा कि शुरुआत में एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह आरोपी से एक सार्वजनिक स्थान पर मिली थी और फिर उसे विदेश ले जाकर एक ब्यूटी सैलून में काम करने के लिए कहा गया था. उन्होंने बताया कि विदेश पहुंचने पर उसका यौन उत्पीड़न और शोषण किया गया, इसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया, उसे दोबारा ऐसे कामों के लिए मजबूर किया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया. अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि गिरोह में शामिल लोगों द्वारा उसे बुरी तरह से परेशान किया गया और उसका शोषण किया गया.

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पुलिस ने किया मामला दर्ज

अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच के लिए एक टीम गठित की गई है. उन्होंने बताया कि इस मामले में पांच आरोपी हैं. कुमार ने बताया कि इसके बाद एक और पीड़िता ने इसी तरह के आरोप लगाए, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे विदेश में मॉडलिंग का काम दिया गया था. पुलिस ने बताया कि महिलाओं के अनुसार, उन्हें नियमित रूप से नशीली दवा दी जाती थी और फिर बेहोशी की हालत में अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा उनका यौन उत्पीड़न किया जाता था.

अधिकारी ने बताया कि पहली आरोपी ने विदेश भागने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए 'लुकआउट सर्कुलर' जारी किया गया था, इसलिए उसे मुंबई हवाई अड्डे से पकड़ लिया गया. अधिकारी ने कहा कि फिलहाल तीनों आरोपी हमारी हिरासत में हैं और एक विशेष जांच टीम द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है. अधिकारी ने कहा, 'और भी शिकायतें आने की संभावना है क्योंकि दोनों पीड़ितों के अनुसार, इस तरह से और भी महिलाओं का शोषण किया गया है.'

उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ितों को उनके फोन पर धमकियां दी गईं कि वे पुलिस में कोई शिकायत दर्ज न कराएं. उन्होंने कहा कि इस मामले में गुंडों के शामिल होने की भी संभावना है. उन्होंने कहा कि शहर में मौजूद गुंडों की पहचान कर ली गई है और उन पर नजर रखी जा रही है.

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