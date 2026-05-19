पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी के ख़िलाफ़ बलिया जिले में तीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस अधिकारी ने मंगलवार (19 मई) को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, केंद्रीय अधिवेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को मुजफ्फरनगर से बलिया निवासी राज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है. राज कुमार (25) के खिलाफ बलिया जिले में तीन मुकदमे दर्ज हैं. रसड़ा क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आलोक गुप्ता ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के रतोपुर गांव निवासी राज कुमार सिंह के खिलाफ रसड़ा थाने में दो और गड़वार थाने में एक मामला दर्ज है.

सोमवार को हुई गिरफ्तारी

इनमें से दो मामलों में पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. उन्होंने बताया कि राज कुमार पहले मुंबई में ओएनजीसी में नौकरी करता था. नौकरी छोड़कर गांव लौटा और यहां ड्राइवर का काम करने लगा. वह विदेश जाना चाहता था, लेकिन मुकदमे के कारण पासपोर्ट नहीं बन सका. सीओ के मुताबिक, थाने में उसकी छवि बड़े अपराधी की नहीं है. वह मनमौजी किस्म का युवक है और मारपीट के मामलों में शामिल रहा है. गांव में उसकी आवाजाही कम थी.

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बेटे राज कुमार के बारे में क्या बोले पिता त्रिभुवन?

राज कुमार के पिता त्रिभुवन नारायण सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह सीबीआई का फोन आया था. सीबीआई ने बताया कि राज कुमार को चंद्रनाथ रथ की हत्या में मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई टीम गांव आई थी और पूछताछ कर मोबाइल चेक किया था. पिता ने कहा कि राज कुमार बीए प्रथम वर्ष पास है. उनके मुताबिक, वह पश्चिम बंगाल गया या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है और वहां कोई रिश्तेदारी भी नहीं है.

सिंह ने कहा कि हत्या के दिन राज कुमार कहां था, यह भी उन्हें नहीं पता. उन्होंने कहा, 'सीबीआई जांच कर रही है, भरोसा है कि सच सामने आएगा.' गौरतलब है कि इससे पहले बलिया कोतवाली क्षेत्र के आनंद नगर निवासी राज सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था. वह चिलकहर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था. राज कुमार का गांव भी चिलकहर के पास ही है. एक के बाद एक गिरफ्तारी से जिले में चर्चाओं का दौर गर्म है.

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