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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापार्टी छोड़ BJP में जाने वाले नेताओं की कांग्रेस में होगी वापसी? जयराम रमेश ने कर दिया खुलासा

पार्टी छोड़ BJP में जाने वाले नेताओं की कांग्रेस में होगी वापसी? जयराम रमेश ने कर दिया खुलासा

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी छोड़कर BJP में गए नेताओं की वापसी का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को दोबारा शामिल करना शर्मनाक होगा.

Written By : हर्षित गौतम, एबीपी लाइव |  Updated at : 24 Jun 2026 12:02 PM (IST)
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कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार (24 जून 2026) को कहा कि सत्ता और संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का लाभ उठाने के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले युवा नेताओं की पार्टी में कभी वापसी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने ‘पीटीआई-वीडियो’ को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि यह उनकी निजी राय है.

उनका कहना है कि इस तरह के नेताओं को कांग्रेस में फिर से शामिल करने के बारे में विचार करना भी ‘शर्मनाक’ होगा. रमेश ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में बने रहे लोग वैचारिक रूप से पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं और पार्टी को फिर से मजबूत देखना चाहते हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ युवा नेताओं ने सत्ता और संगठन में लाभ उठाने के बाद कांग्रेस छोड़ दी तथा ऐसी पार्टी का रुख किया जिसकी विचारधारा कांग्रेस से बिल्कुल विपरीत है.

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वापसी पर सख्त रुख

यह पूछे जाने पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और मिलिंद देवड़ा सरीखे नेता भविष्य में कांग्रेस में वापसी की कोशिश करते हैं तो क्या उन्हें वापस लेना चाहिए तो रमेश ने कहा, ‘मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग सत्ता और संगठन में विभिन्न पदों रहते हुए लाभ उठाने के बाद, पार्टी के सबसे बड़े लाभार्थी होने के बावजूद पार्टी छोड़कर चले गए, उनके लिए वापस आने पर विचार करना भी हमारे लिए शर्मनाक होगा.’

कांग्रेस की कसौटी

उनका कहना था, ‘एक बात निश्चित है कि पिछले 12 वर्षों ने यह साबित कर दिया है कि कौन लोग वास्तव में दृढ़ संकल्प वाले और संघर्षशील हैं. आज कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं, वे वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं. वे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से गहराई से जुड़े हुए हैं. वे चाहते हैं कि पार्टी फिर से मजबूत हो.’ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विशेष रूप से वे युवा लोग, जिन्होंने सत्ता का आनंद लिया, पदों और विशेषाधिकारों का लाभ उठाया, पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं, उन्होंने पार्टी छोड़कर ऐसी पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया, जिसकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है.’

युवाओं पर निशाना

उनका कहना था, ‘क्या उन्हें वापस लिया जाना चाहिए? मैं इस बारे में अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए. यह मेरी निजी राय है. पिछले कुछ वर्षों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह जैसे कई ऐेसे नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, जो कभी कांग्रेस में प्रमुख चेहरे और राहुल गांधी के करीबी के रूप में देखे जाते थे.

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इनपुट-भाषा

 

About the author हर्षित गौतम, एबीपी लाइव

हर्षित गौतम 15 सालों से मीडिया में सक्रिय हैं. पिछले 11 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं. साल 2021 से एबीपी न्यूज डिजिटल में सेवाएं दे रहे हैं. मौजूदा वक्त में डिप्टी न्यूज एडीटर के रूप में कार्यरत हैं. अपने करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने रेडियो, डिजिटल और प्रिंट के लिए काम किया है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की अच्छी समझ है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स की डिग्री ली है. राजनीति, सामाजिक विषयों पर लेखन में रुचि है और भाषा की बारीकियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार लेखन कर रहे हैं. 
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Published at : 24 Jun 2026 12:02 PM (IST)
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