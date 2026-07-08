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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-ईरान की नई टेंशन से गर्त में जाएगा पाकिस्तान! एक्सपर्ट का बड़ा दावा, कहा- 'अब शहबाज के सामने...'

US-ईरान की नई टेंशन से गर्त में जाएगा पाकिस्तान! एक्सपर्ट का बड़ा दावा, कहा- 'अब शहबाज के सामने...'

US-Iran News: अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा ने मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बड़े और बहुत भयानक क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहा है. 

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 08 Jul 2026 07:04 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग फिर भड़कने लगी है. होर्मुज में जहाजों पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका ने तेहरान पर आधी रात बड़ी एयर स्ट्राइक की. यूएस-तेहरान के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा ने मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बड़े और बहुत भयानक क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहा है. 

आगा ने यूएस-ईरान के बीच पीस डील में 'मध्यस्थता' का ढिंढोरा पीट रहे पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए. साथ ही अब दोनों देशों के बीच दोबारा युद्ध जैसे हालात में पाकिस्तान पर बुरा असर पड़ने की चेतावनी दी है. उन्होंने बताया कि अमेरिका के पास युद्ध के अलावा दूसरा कोई और ऑप्शन क्यों नहीं बचा है.

'PAK के हालात होंगे और बदतर'

कमर आगा ने कहा, 'यूएस-ईरान जंग का असर पाकिस्तान पर भी देखने को मिलेगा. उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ जाएगी. उनके पास न तो तेल के भंडार हैं और न ही तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा. वे पहले से ही मुसीबत में हैं और युद्ध के बाद हालात और भी बदतर हो जाएंगे. यूएस-ईरान के बीच पीस डील में क्रेडिट लेने में जुटे पाकिस्तान की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाए. उन्होंने कहा, पाकिस्तान को शांति स्थापना का कोई अनुभव नहीं है, उनका पूरा अनुभव केवल आतंकवाद को बढ़ावा देने में रहा है.'

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US के सामने युद्ध ही एकमात्र विकल्प? एक्सपर्ट ने बताया

अंतरराष्ट्रीय मामले के एक्सपर्ट ने कहा, 'पिछले दो युद्धों में अमेरिका या इजरायल के लक्ष्य पूरे नहीं हुए, इसलिए अब वे बातचीत के जरिए राहत चाह रहे थे, लेकिन ईरान उन्हें सहयोग नहीं कर रहा है. अब उनके पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि अगर युद्ध नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा. उन्होंने आगे कहा, यहां दुनिया का 20 फीसदी तेल और गैस है. अरब देशों का पूरा तेल व्यापार डॉलर में होता है, जिससे पैसा सीधे अमेरिका जाता है और वहां की तेल कंपनियों ने यहां भारी निवेश किया हुआ है.'

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Pakistan DONALD Trump US Iran War US Iran Tension
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