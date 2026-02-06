हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?

भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?

India GCC FTA: यूरोपीय यूनियन (EU) से मदर ऑफ ऑल डील और अमेरिका से फादर ऑफ ऑल डील करने के बाद भारत खाड़ी देशों की तरफ बढ़ा है. GCC देशों के साथ भारत FTA करने की योजना बना रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 06 Feb 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. 5 फरवरी 2026 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस समारोह की अध्यक्षता की और FTA के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर हस्ताक्षर कर दिए.

6 खाड़ी देशों ने मिलकर बनाया GCC

GCC में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं. ये सभी खाड़ी (गल्फ) के महत्वपूर्ण देश हैं. भारत और GCC के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में लगभग 178.7 बिलियन डॉलर पहुंच गया है. यह भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है, जो यूरोपियन यूनियन, ASEAN, अमेरिका या चीन से भी बड़ा है.

पीयूष गोयल ने ToR पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, 'हम दोनों 5,000 साल से व्यापार कर रहे हैं. अब मजबूत और बेहतर ट्रेडिंग एग्रीमेंट से माल-सेवाओं का बेहतर प्रवाह होगा, निवेश बढ़ेगा. GCC को हमारे युवा और स्किल्ड लोग कई प्रोडक्ट्स दे सकते हैं और वे हमें एनर्जी डाइवर्सिफाई करने में मदद कर सकते हैं.'

भारत और GCC के बीच कितना व्यापार होता है?

  • भारत से GCC को निर्यात करीब   57 अरब डॉलर का है, जो पिछले साल की तुलना में 1% बढ़ा है. इनमें रत्न, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, आभूषण, लोहा और स्टील शामिल हैं.
  • GCC से भारत को आयात करीब   121.7 अरब डॉलर है, जो पिछले साल की तुलना में 15.33% बढ़ गया है. GCC भारत को मुख्य रूप से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भेजता है.

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, भारत को व्यापार में घाटा है, लेकिन FTA से निर्यात बढ़ सकता है. हालांकि, कुछ देशों के साथ भारत पहले से FTA साइन कर चुका है. मई 2022 से UAE के साथ FTA लागू है. ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) 18 दिसंबर 2025 को साइन हुआ है. भारत और खाड़ी देशों के बीच यह FTA बातचीत पुरानी है. पहले 2006 और 2008 में दो राउंड हुए थे, लेकिन GCC ने सभी देशों के साथ बातचीत रोक दी थी. अब इसे फिर शुरू किया गया है.

GCC के साथ FTA करने से फायदे क्या होंगे?

  • ड्यूटी और नॉन-टैरिफ बैरियर्स हटेंगे, जिससे भारतीय सामान GCC में सस्ता और आसान हो जाएगा.
  • माल और सेवाओं का फ्री फ्लो बढ़ेगा.
  • निवेश बढ़ेगा, नीतियों में स्थिरता आएगी.
  • भारत को एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी (तेल-गैस).
  • GCC को फूड सिक्योरिटी मिलेगी (भारत बड़ा अनाज उत्पादक है).
  • पेट्रोकेमिकल, IT और अन्य सेक्टरों को नए मौके मिलेंगे.
  • वहां 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, उनके लिए भी फायदा हो सकता है.

यह डील भारत के लिए गल्फ को अगला बड़ा बाजार बनाने की दिशा में अहम कदम है, खासकर जब वैश्विक ट्रेड में टैरिफ और युद्ध जैसी समस्याएं हैं. बातचीत अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है, और आने वाले महीनों में आगे की मीटिंग्स होंगी.

Published at : 06 Feb 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Piyush Goyal Qatar Oman FTA UAE GCC Middle East Countries KUWAIT India Fta India GCC FTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Ghooskhor Pandit Film Row: वेब सीरिज 'घूसखोर पंडत' पर विरोध जारी | Breaking | ABP News
Delhi News: जनकपुरी हादसे पर पुलिस का आया बयान, 'लापरवाही के आरोपों की होगी जांच' | Breaking
Lucky Oberoi Breaking: AAP नेता की कैसे हुई हत्या? CCTV वीडियो आया सामने | Breaking | ABP News
Delhi News: गड्ढे में दम तोड़ गया एक और बेटा! थाने-थाने भटकते रहे लाचार माता-पिता | Breaking | ABBP
Ghooskhor Pandit Film Row: Bhopal में फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर प्रदर्शन जारी | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', चिरंजीवी की फिल्म भी बटोर रही नोट, जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
हेल्थ
Cardamom Benefits: खाने के बाद इलायची खाने से पेट पर क्या पड़ता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
खाने के बाद इलायची खाने से पेट पर क्या पड़ता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
जनरल नॉलेज
Moon Disappearance: अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget