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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजोजिला का असली हीरो: 3 बार हिमस्खलन में बहा, फिर लौटा... मूक-बधिर तुल्ला की कहानी जानकर सलाम करेंगे आप

जोजिला का असली हीरो: 3 बार हिमस्खलन में बहा, फिर लौटा... मूक-बधिर तुल्ला की कहानी जानकर सलाम करेंगे आप

कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में गिना जाता है. यहां से गुजरने वाली सड़क दुनिया की 10 सबसे खतरनाक सड़कों में शामिल मानी जाती है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 05:07 PM (IST)
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जब भी जोजिला टनल, लद्दाख कनेक्टिविटी या बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) की उपलब्धियों की बात होती है, तो चर्चा भारी-भरकम मशीनों और इंजीनियरिंग चमत्कारों की होती है. लेकिन इस कठिन भूभाग की एक ऐसी कहानी भी है, जिसके केंद्र में कोई अधिकारी या इंजीनियर नहीं, बल्कि एक मूक-बधिर बुलडोजर चालक है. उसका नाम है इनायतुल्लाह खान, जिसे पूरा इलाका प्यार से "तुल्ला" कहता है.

दिलचस्प बात यह है कि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद तुल्ला स्थायी कर्मचारी नहीं हैं. सोनमर्ग के गगनगीर के पास नीलगिरी गांव में रहने वाले इस अविवाहित और निरक्षर शख्स को वर्षों तक बेहद मामूली वेतन पर काम करना पड़ा. फिर भी वह हर साल मौत जैसे जोखिमों के बीच लौटते हैं ताकि लद्दाख का रास्ता खुल सके.

तुल्ला की हैरान करने वाली कहानी

कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में गिना जाता है. यहां से गुजरने वाली सड़क दुनिया की 10 सबसे खतरनाक सड़कों में शामिल मानी जाती है. सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण 434 किलोमीटर लंबा यह मार्ग कई महीनों तक बंद रहता है. मई में जब रास्ता खोलने का काम शुरू होता है, तब मशीनों से पहले जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वह तुल्ला हैं.

बीआरओ के अधिकारियों के मुताबिक, एक बार उनकी गैरमौजूदगी में टीम ने काम शुरू किया और गलती से सड़क छोड़कर ग्लेशियर पर पहुंच गई. दो घंटे बाद लौटे तुल्ला ने असली सड़क का रास्ता दिखाया, जो महज 15 फीट दूर थी.

उनकी बहादुरी की कहानियां अब स्थानीय किंवदंतियों का हिस्सा बन चुकी हैं. सहकर्मियों के मुताबिक, पिछले 15 वर्षों में तीन बार ऐसा हुआ जब काम के दौरान तुल्ला हिमस्खलन में बह गए. बुलडोजर तक नहीं मिला, लेकिन हर बार उन्होंने नाटकीय वापसी की. हार मानना शायद उनकी फितरत में ही नहीं है.

कौन है तुल्ला?

तुल्ला न तो सुन सकते हैं और न ही बोल सकते हैं. लेकिन जोजिला की पहाड़ियों, चट्टानों और बर्फीले रास्तों की समझ उन्हें किसी भी आधुनिक तकनीक से अलग पहचान देती है. वह सैकड़ों फीट जमी बर्फ हटाते हैं, खतरनाक चट्टानों को समतल करते हैं और हिमस्खलन के बाद सड़क पर जमा मलबे को साफ करते हैं.

तुल्ला कभी स्कूल नहीं गए. गरीबी, अशिक्षा और दो शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने बुलडोजर चलाना सीखा और फिर उसमें ऐसी महारत हासिल की कि आज उन्हें बीआरओ की बीकन परियोजना का विशेषज्ञ माना जाता है. उनके वरिष्ठ अमित चंदर कहते हैं, "वह किसी भी मशीन को संभाल सकते हैं और इलाके के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है."

ये भी पढ़ें: विद्रोह की चिंगारी से उबलते PoK में मुनीर सेना की बर्बरता, भारत ने दुनिया के सामने किया पाकिस्तान को बेपर्दा

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 09 Jun 2026 05:07 PM (IST)
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