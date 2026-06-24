विमान को रखा गया था होल्ड पर....पाक एयरस्पेस में Air India फ्लाइट को लेकर DGCA ने क्या बताया?

22 जून 2026 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-479 जो दिल्ली से अमृतसर जा रही थी, उसी समय लैंडिंग के दौरान अपना रास्ता भटक गई और पाकिस्तान के एयरस्पेस में एंट्री कर गई. बर्ड स्ट्राइक के बाद रनवे जांच के चलते विमान को लैंडिग से होल्ड पर रखा गया था. यह जानकारी डीजीसीए ने दी है. सोमवार को पाकिस्तान के एयरस्पेस में एयर इंडिया की फ्लाइट घुसने का मामला सामने आया था.

पाकिस्तान के एयरस्पेस पर जाने को लेकर DGCA ने क्या बताया ?

डीजीसीए के मुताबिक, जब विमान को रडार गाइडेंस के जरिए अप्रोच कराया जा रहा था, तो कुछ समय के लिए पाकिस्तान के एयरस्पेस में चला गया. इसकी जानकारी तुरंत पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को दी गई. साथ ही तालमेल बनाए रखा. बाद में फ्लाइट को अमृतसर की जगह वापस दिल्ली की ओर डायवर्ट कर दिया गया. इसके बाद उनकी सुरक्षित लैंडिंग हो सकी. अब इस पूरे मामले पर अमृतसर से जुड़े एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और ऑपरेटिंग क्रू के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई. एयर इंडिया फ्लाइट की तरफ से पाकिस्तान एयरस्पेस में एंट्री पर डीजीसीए ने यह जानकारी साझा की है.

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पाकिस्तान ने कब बैन कर रखा है अपना एयरस्पेस

पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारतीय रजिस्ट्रेशन वाले सभी विमानों को चाहें वो कमर्शियल हों, या मिलिट्री, के लिए अपना एयरस्पेस अप्रैल 2025 से बंद कर रखा है. यह बैन हर महीने नोटम के जरिए बढ़ाया जाता रहा है. जिस रात AI-479 रास्ता भटका उस समय भी यह बैन लागू था और 24 जून की सुबह तक के लिए बढ़ाया गया था. इसके बाद 16 जून को जारी एक नए नोटम से इसे 24 जुलाई तक और आगे बढ़ा दिया गया है. यही वजह है कि जैसे ही विमान पाकिस्तान के लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में दाखिल हुआ वहां की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने फौरन चेतावनी जारी कर दी.

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