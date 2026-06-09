'कभी नहीं ऐसा हाल देखा', EC दफ्तर के बाहर बड़ा ड्रामा, जयराम रमेश को सुरक्षा जवानों ने रोका

चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर उस समय बड़ा हंगामा हो गया, जब मध्य प्रदेश की कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश मंगलवार की शाम को चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे. वहां पर जयराम रमेश और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई. बताया जा रहा है कि जयराम रमेश को अंदर जाने से रोक दिया गया, क्योंकि उनके पास बैठक से संबंधित कोई आधिकारिक सूचना या अनुमति संदेश नहीं था.

चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर हंगामा

इसके बाद निर्वाचन सदन के गेट पर ही कांग्रेस नेता और सुरक्षा जवानों के बीच काफी देर तक बहस होती रही, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

गौरतलब है कि केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शाम साढ़े सात बजे चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांगा था. इसी बैठक के सिलसिले में जयराम रमेश वहां पहुंचे थे, लेकिन एंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

#WATCH | Delhi: Congress General Secretary in-charge Communications Jairam Ramesh says, "We have come here to submit a petition. Our candidate has been disqualified. We just want to submit our petition to the Election Commission...Why can't I sit in the waiting room? I have been… https://t.co/U3EQNUX45X pic.twitter.com/G7xJ06izFY — ANI (@ANI) June 9, 2026

जयराम बोले- ऐसे हाल कभी नहीं देखा

मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा के लिए नामांकन रद्द होने के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लग गया. जयराम रमेश के साथ केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, सचिन पायलट समेत अन्य नेता भी वहां पहुंचे.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वे अपना पेटिशन लेकर चुनाव आयोग पहुंचे हैं, क्योंकि उनके उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब वे सिर्फ अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो उन्हें वेटिंग रूम में जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है.

जयराम रमेश ने आगे कहा कि वे पिछले 35 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन उन्हें 10 मिनट से अधिक समय से इंतजार करवाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है और उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया.

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