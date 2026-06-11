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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम के कई जिलों में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर ये रही तीव्रता

असम के कई जिलों में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर ये रही तीव्रता

नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. राज्य के कई जिलों में इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 आंकी गई है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Jun 2026 09:47 PM (IST)
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नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. राज्य के कई जिलों में इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 आंकी गई है. इस भूकंप की पुष्टी सिस्मिक डेटा से हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र सिलचर से 20 किमी उत्तर पूर्व में दर्ज किया गया है. भूकंप रात 9 बजकर 10 मिनट पर आया है. इसका केंद्र होजई दर्ज किया गया है.

भूटान में आए भूकंप के झटके असम तक हुए थे महसूस 

इससे पहले 7 जून की देर रात को भूटान के पुनाखा के पास 5.6 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. इस भूकंप के झटके नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, असम और पड़ोसी देशों के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए थे. 

साल 1897 में असम में भूकंप 12 जून को ही स्थानीय समयानुसार लगभग 5:11 बजे आया था. तब इसकी तीव्रता 8.1 से 8.7 मापी गई थी. अनुमानित मैग्नीट्यूड वाला यह भूकंप, दर्ज इतिहास के सबसे बड़े इंट्राप्लेट भूकंपों में से एक है. इसने इंग्लैंड के बराबर इलाके को तबाह कर दिया था.

 

अपडेट जारी है...

Published at : 11 Jun 2026 09:29 PM (IST)
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