हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविदेशों से भी अब फंड ले सकेंगे धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर धाम को सरकार की मंजूरी, जानें क्या है FCRA

विदेशों से भी अब फंड ले सकेंगे धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर धाम को सरकार की मंजूरी, जानें क्या है FCRA

धीरेंद्र शास्त्री की देखरेख में काम करने वाली धार्मिक संस्था बागेश्वर धाम को अब विदेशी फंड के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है. उनके फॉलोवर्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मौजूद हैं.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 16 Apr 2026 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम को अब विदेश से दान (Foreign Funds) लेने की सरकारी मंजूरी मिल गई है. यह मंजूरी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) के तहत दी है. 

इसका मतलब है कि अब बागेश्वर धाम से जुड़ी संस्था विदेश में रहने वाले लोगों से भी कानूनी तरीके से पैसे (दान) ले सकेगी. पहले ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार की खास अनुमति जरूरी होती थी, जो अब धीरेंद्र शास्त्री की संस्था को मिल गई है.

किन क्षेत्रों में काम करता है बागेश्वर धाम
बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री की देखरेख में काम करने वाली धार्मिक संस्था बागेश्वर धाम जन सेवा समिति ग्राम गड़ा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है. ये संस्था धार्मिक कार्यों के अलावा सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी काम करती है. अब विदेश से मिलने वाले फंड का उपयोग इन सभी कामों को आगे बढ़ाने में किया जा सकेगा.

बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अक्सर चर्चा में रहते हैं. उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ नजर आती है और उनके फॉलोवर्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मौजूद हैं. ऐसे में ये मंजूरी उनकी संस्था को दुनियाभर से चंदा जुटाने में बड़ी मददगार साबित होगी.

ये भी पढ़ें

राम की नगरी अयोध्या क्यों पहुंचे कांग्रेस के विधायक, कैबिनेट विस्तार से पहले ये है बड़ी वजह

क्या है FCRA 
दरअसल, इस मंजूरी के साथ कुछ जरूरी नियम भी जुड़े होते हैं. बता दें कि FCRA के तहत जो भी संस्था विदेशों से पैसा लेती है, उसे पूरा हिसाब किताब रखना होता है. मतलब ये कि पैसा कहां से आया और कहां खर्च हुआ, इसकी सारी जानकारी सरकार को देनी होती है. साथ ही एक तय बैंक खाते के जरिए ही यह लेन-देन करना होता है और समय-समय पर रिपोर्ट भी जमा करनी पड़ती है.

संस्था को सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करना होता है. इस फैसले से बागेश्वर धाम की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा. यह संस्था दान के जरिए मिलने वाले फंड से शिक्षा, सेवा और अन्य योजनाओं पर भी काम करती है.

ये भी पढ़ें

अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा- 'महिला-विरोधी सोच' वाली पार्टियां आरक्षण...'

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 16 Apr 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Chhatarpur FCRA Bageshwar Dham Dhirendra Krishna Shastri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
विदेशों से भी अब फंड ले सकेंगे धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर धाम को सरकार की मंजूरी, जानें क्या है FCRA
विदेशों से भी अब फंड ले सकेंगे धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर धाम को सरकार की मंजूरी, जानें क्या है FCRA
इंडिया
Special Parliament Session 2026 LIVE: महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश की पार्टी के तीखे तेवर, खींच लिया सपोर्ट, बोले- अब करेंगे विरोध
LIVE: महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश की पार्टी के तीखे तेवर, खींच लिया सपोर्ट, बोले- अब करेंगे विरोध
इंडिया
India-Russia Relations: रूस का भारत को तगड़ा ऑफर, पुतिन के दूत ने कहा- 'कुछ भी हो जाए, इंडिया को तेल और LPG देते रहेंगे'
रूस का भारत को तगड़ा ऑफर, पुतिन के दूत ने कहा- 'कुछ भी हो जाए, इंडिया को तेल और LPG देते रहेंगे'
इंडिया
आज पेश होगा महिला आरक्षण विधेयक, अखिलेश, राहुल खिलाफ, मायावती दे रहीं पीएम मोदी का साथ, पढ़ें बड़ी बातें
आज पेश होगा महिला आरक्षण विधेयक, अखिलेश, राहुल खिलाफ, मायावती दे रहीं पीएम मोदी का साथ, पढ़ें बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-Russia Relations: रूस का भारत को तगड़ा ऑफर, पुतिन के दूत ने कहा- 'कुछ भी हो जाए, इंडिया को तेल और LPG देते रहेंगे'
रूस का भारत को तगड़ा ऑफर, पुतिन के दूत ने कहा- 'कुछ भी हो जाए, इंडिया को तेल और LPG देते रहेंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में गर्मी का प्रकोप शुरू, बांदा में 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लखनऊ से नोएडा तक बुरा हाल
यूपी में गर्मी का प्रकोप शुरू, बांदा में 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लखनऊ से नोएडा तक बुरा हाल
विश्व
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
क्रिकेट
Watch: 49 पर आउट हुए विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा हो गई उदास, दिया ऐसा रिएक्शन; हो गया वायरल
Watch: 49 पर आउट हुए विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा हो गई उदास, दिया ऐसा रिएक्शन; हो गया वायरल
बॉलीवुड
सेट पर कैसा बर्ताव करते थे रणवीर सिंह? बड़े स्टार्स संग अनबन होने पर कैसा रहता है आदित्य धर का रिएक्शन? 'धुरंधर' एक्टर ने किया खुलासा
सेट पर स्टार्स संग अनबन होने पर कैसा रहता था आदित्य धर का रिएक्शन? 'धुरंधर' एक्टर ने किया खुलासा
इंडिया
केंद्र के परिसीमन वाले विधेयक को लेकर गुस्से में स्टालिन, विधेयक की कॉपी को लगाई आग, बोले- 'अब होगा...'
केंद्र के परिसीमन वाले विधेयक को लेकर गुस्से में स्टालिन, विधेयक की कॉपी को लगाई आग, बोले- 'अब होगा...'
फूड
Rare Wild Fruits Of Nepal: नेपाल के जंगलों में मिलते हैं ये 5 जादुई फल, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
नेपाल के जंगलों में मिलते हैं ये 5 जादुई फल, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
एग्रीकल्चर
भिंडी की खेती में बस 3 बातों का रखें ध्यान, मंडी में मिलेगा टॉप रेट
भिंडी की खेती में बस 3 बातों का रखें ध्यान, मंडी में मिलेगा टॉप रेट
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget