अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा- 'महिला-विरोधी सोच' वाली पार्टियां आरक्षण...'

Women Reservation Bill: जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 'महिला-विरोधी सोच' रखने वाले लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं.

उनकी यह टिप्पणी संसद के तीन दिन के बढ़े हुए बजट सत्र के दोबारा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले आई है. इस सत्र के दौरान 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में संशोधनों और एक प्रस्तावित परिसीमन बिल पर चर्चा होने की उम्मीद है, ताकि संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके.

आईएएनएस से ​​बात करते हुए ठाकुर ने कहा: 'जो लोग महिला-विरोधी हैं, वे ही यह काम कर रहे हैं। 1971 में ही यह तय हो गया था कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। दक्षिण भारतीय राज्यों को उससे ज्यादा सीटें मिल रही हैं.'

उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण भी मिल रहा है. इसलिए जिन पार्टियों की विचारधारा महिला-विरोधी है, वे आज इसका विरोध कर रही हैं—चाहे वह (कांग्रेस सांसद) सोनिया गांधी हों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, डीएमके हो या कोई अन्य पार्टी. उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूएपीए सरकार पर अपने कार्यकाल के दौरान इस बिल को पारित न कर पाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि जब वे यूएपीए सरकार का हिस्सा थे, तब भी उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया; लेकिन हमने इस बिल को पारित कर दिया है.

इसके अलावा, ठाकुर ने कहा कि हम महिलाओं को उनके अधिकार देते हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करते हैं. इस बीच, भाजपा सांसद ने पत्रकारों से तृणमूल कांग्रेस के शासन और अगले हफ्ते होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की संभावनाओं के बारे में भी बात की.

उन्होंने कहा कि लोगों ने ममता बनर्जी की आवाज बंद कर दी है. तृणमूल कांग्रेस की हार तय है। 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी. इसीलिए ममता बनर्जी घबराई हुई हैं. वह राज्य में अपने 15 साल के शासन की किसी भी उपलब्धि के बारे में बात नहीं कर पा रही हैं.

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, जो अपने नेताओं को बचाने के लिए ईडी की छापेमारी वाली जगह पर पहुंच गईं.

इसके अलावा, ठाकुर ने कहा कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार, कमीशन और अवैध घुसपैठ से मुक्त हो जाएगा. जब राज्य तृणमूल कांग्रेस से छुटकारा पा लेगा, तो वह अपने आप ही सभी बुराइयों से मुक्त हो जाएगा.

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