हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा- 'महिला-विरोधी सोच' वाली पार्टियां आरक्षण...'

अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा- 'महिला-विरोधी सोच' वाली पार्टियां आरक्षण...'

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं कर रही हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 16 Apr 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

Women Reservation Bill: जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 'महिला-विरोधी सोच' रखने वाले लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं.

उनकी यह टिप्पणी संसद के तीन दिन के बढ़े हुए बजट सत्र के दोबारा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले आई है. इस सत्र के दौरान 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में संशोधनों और एक प्रस्तावित परिसीमन बिल पर चर्चा होने की उम्मीद है, ताकि संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके.

आईएएनएस से ​​बात करते हुए ठाकुर ने कहा: 'जो लोग महिला-विरोधी हैं, वे ही यह काम कर रहे हैं। 1971 में ही यह तय हो गया था कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। दक्षिण भारतीय राज्यों को उससे ज्यादा सीटें मिल रही हैं.'

उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण भी मिल रहा है. इसलिए जिन पार्टियों की विचारधारा महिला-विरोधी है, वे आज इसका विरोध कर रही हैं—चाहे वह (कांग्रेस सांसद) सोनिया गांधी हों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, डीएमके हो या कोई अन्य पार्टी. उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूएपीए सरकार पर अपने कार्यकाल के दौरान इस बिल को पारित न कर पाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि जब वे यूएपीए सरकार का हिस्सा थे, तब भी उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया; लेकिन हमने इस बिल को पारित कर दिया है.

इसके अलावा, ठाकुर ने कहा कि हम महिलाओं को उनके अधिकार देते हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करते हैं. इस बीच, भाजपा सांसद ने पत्रकारों से तृणमूल कांग्रेस के शासन और अगले हफ्ते होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की संभावनाओं के बारे में भी बात की.

उन्होंने कहा कि लोगों ने ममता बनर्जी की आवाज बंद कर दी है. तृणमूल कांग्रेस की हार तय है। 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी. इसीलिए ममता बनर्जी घबराई हुई हैं. वह राज्य में अपने 15 साल के शासन की किसी भी उपलब्धि के बारे में बात नहीं कर पा रही हैं.

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, जो अपने नेताओं को बचाने के लिए ईडी की छापेमारी वाली जगह पर पहुंच गईं.

इसके अलावा, ठाकुर ने कहा कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार, कमीशन और अवैध घुसपैठ से मुक्त हो जाएगा. जब राज्य तृणमूल कांग्रेस से छुटकारा पा लेगा, तो वह अपने आप ही सभी बुराइयों से मुक्त हो जाएगा.

यह भी पढ़ें- अमित शाह का पश्चिम बंगाल की CM पर निशाना, 'ये ममता बनर्जी का चेला हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद...'

Published at : 16 Apr 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Anurag Thakur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा- 'महिला-विरोधी सोच' वाली पार्टियां आरक्षण...'
अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा- 'महिला-विरोधी सोच' वाली पार्टियां आरक्षण...'
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने दिया क्या बयान जिससे मचा बवाल, ममता बनर्जी बोलीं- 'लाटसाहब', एक आलीशान महल में रहते हैं
Live: पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने दिया क्या बयान जिससे मचा बवाल, ममता बनर्जी बोलीं- 'लाटसाहब', एक आलीशान महल में रहते हैं
चुनाव 2026
'मेरी गाड़ी चेक करने की कोशिश, PM मोदी-अमित शाह की क्यों नहीं?' इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं ममता बनर्जी
'मेरी गाड़ी चेक करने की कोशिश, PM मोदी-अमित शाह की क्यों नहीं?' इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं ममता
चुनाव 2026
West Bengal Elections 2026: वोटरों को धमकाने के आरोप में पूर्व TMC पार्षद गिरफ्तार, BJP प्रत्याशी ने की थी शिकायत
वोटरों को धमकाने के आरोप में पूर्व TMC पार्षद गिरफ्तार, BJP प्रत्याशी ने की थी शिकायत
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 KM दूर से दिख रहा था धुएं का गुबार...जान बचाकर भागे थे लोग, लखनऊ अग्निकांड का भयावह था मंजर
10 KM दूर से दिख रहा था धुएं का गुबार...जान बचाकर भागे थे लोग, लखनऊ अग्निकांड का भयावह था मंजर
इंडिया
India Economy 2025: IMF रैंकिंग में पिछड़ा भारत, इस देश से हुआ पीछे, जानें अब किस नंबर पर पहुंचा
IMF रैंकिंग में पिछड़ा भारत, इस देश से हुआ पीछे, जानें अब किस नंबर पर पहुंचा
आईपीएल 2026
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Vaazha 2: बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
विश्व
US Iran War News Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
एग्रीकल्चर
organic carbon: मिट्टी में कितना होना चाहिए कार्बन, अच्छी फसल के लिए किसान जरूर चेक करें यह चीज?
मिट्टी में कितना होना चाहिए कार्बन, अच्छी फसल के लिए किसान जरूर चेक करें यह चीज?
ऑटो
कार के सनरूफ से निकलकर स्टाइल मारना पड़ सकता है भारी, जानिए कितना कटेगा चालान?
कार के सनरूफ से निकलकर स्टाइल मारना पड़ सकता है भारी, जानिए कितना कटेगा चालान?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget