दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर, 2025) को हुए कार विस्फोट हमले को लेकर अमेरिकी दूतावास ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. यूएस एंबेसी की ओर से जारी सुरक्षा चेतावनी में कहा गया है कि 10 नवंबर को मध्य दिल्ली भारत में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हुआ है, जिसमें स्थानीय मीडिया ने कई लोगों के हताहत होने की खबर दी है.

यूएस एंबेसी की ओर से जारी सिक्योरिटी अलर्ट में कहा गया है कि विस्फोट का कारण अभी अज्ञात है. भारत सरकार ने कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा है. सुरक्षा उपाय के तौर पर बताया गया है कि दिल्ली में लाल किला और चांदनी चौक के आस-पास के इलाकों में जाने से बचें. भीड़ भाड़ से बचें. अपडेट के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखें.

सिक्योरिटी अलर्ट में क्या-क्या कहा गया

सिक्योरिटी अलर्ट में कहा गया है कि अपने आस-पास के वातावरण को लेकर अलर्ट रहे और नजर बनाए रखें. पर्यटकों के आने-जाने वाले स्थानों पर सतर्क रहें. किसी आपात स्थिति में मदद के लिए नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित अमेरिकी दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है. दिल्ली में 110021 +91-11-2419-8000 ACSND@state.gov के जरिए मदद मांग सकते हैं.

महाराष्ट्र में अमेरिकी नागरिकों को मुंबई स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास सी-49, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से संपर्क करने को कहा गया है. बांद्रा पूर्व, मुंबई, 400051 +91 22-2672-4000. इन नंबर के जरिए मदद मांग सकते हैं. चेन्नई में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास 220 अन्ना सलाई, जेमिनी सर्कल चेन्नई 600006 से संपर्क करने को कहा गया है. +91-44-2857-4000 ChennaiCS@state.gov इनके जरिए सहायता मांग सकते हैं.

हैदराबाद में इन नंबरों पर संपर्क करने को कहा

हैदराबाद में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास सर्वेक्षण संख्या 115/1 वित्तीय जिला, नानकरामगुडा हैदराबाद 500032 +91-22-6201-1000 HydACS@state.gov से संपर्क करने को कहा गया है. कोलकाता में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास 5/1 हो ची मिन्ह सारणी 700071 +91-33-3984-2400 KolkataACS@state.gov से मदद के लिए कहा गया है.

इसके अलावा विदेश विभाग वाणिज्य दूतावास मामले 888-407-4747 या 202-501-4444 का भी नंबर जारी किया गया है. इसके अलावा भारत में सुरक्षा अपडेट प्राप्त करने के लिए स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम (STEP) में नामांकन करने को कहा गया है.

