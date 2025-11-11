हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDelhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, जानें भारत में अपने नागरिकों को क्या दी सलाह

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, जानें भारत में अपने नागरिकों को क्या दी सलाह

Delhi Blast: अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से भारत में सुरक्षा अपडेट प्राप्त करने के लिए स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम (STEP) में नामांकन करने को कहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 11 Nov 2025 07:52 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर, 2025) को हुए कार विस्फोट हमले को लेकर अमेरिकी दूतावास ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. यूएस एंबेसी की ओर से जारी सुरक्षा चेतावनी में कहा गया है कि 10 नवंबर को मध्य दिल्ली भारत में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हुआ है, जिसमें स्थानीय मीडिया ने कई लोगों के हताहत होने की खबर दी है.

यूएस एंबेसी की ओर से जारी सिक्योरिटी अलर्ट में कहा गया है कि विस्फोट का कारण अभी अज्ञात है. भारत सरकार ने कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा है. सुरक्षा उपाय के तौर पर बताया गया है कि दिल्ली में लाल किला और चांदनी चौक के आस-पास के इलाकों में जाने से बचें. भीड़ भाड़ से बचें. अपडेट के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखें.

सिक्योरिटी अलर्ट में क्या-क्या कहा गया 
सिक्योरिटी अलर्ट में कहा गया है कि अपने आस-पास के वातावरण को लेकर अलर्ट रहे और नजर बनाए रखें. पर्यटकों के आने-जाने वाले स्थानों पर सतर्क रहें. किसी आपात स्थिति में मदद के लिए नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित अमेरिकी दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है. दिल्ली में 110021 +91-11-2419-8000 ACSND@state.gov के जरिए मदद मांग सकते हैं. 

महाराष्ट्र में अमेरिकी नागरिकों को मुंबई स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास सी-49, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से संपर्क करने को कहा गया है. बांद्रा पूर्व, मुंबई, 400051 +91 22-2672-4000. इन नंबर के जरिए मदद मांग सकते हैं. चेन्नई में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास 220 अन्ना सलाई, जेमिनी सर्कल चेन्नई 600006 से संपर्क करने को कहा गया है. +91-44-2857-4000 ChennaiCS@state.gov इनके जरिए सहायता मांग सकते हैं.

हैदराबाद में इन नंबरों पर संपर्क करने को कहा
हैदराबाद में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास सर्वेक्षण संख्या 115/1 वित्तीय जिला, नानकरामगुडा हैदराबाद 500032 +91-22-6201-1000 HydACS@state.gov से संपर्क करने को कहा गया है. कोलकाता में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास 5/1 हो ची मिन्ह सारणी 700071 +91-33-3984-2400 KolkataACS@state.gov से मदद के लिए कहा गया है.

इसके अलावा विदेश विभाग वाणिज्य दूतावास मामले 888-407-4747 या 202-501-4444 का भी नंबर जारी किया गया है. इसके अलावा भारत में सुरक्षा अपडेट प्राप्त करने के लिए स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम (STEP) में नामांकन करने को कहा गया है.

Delhi Blast: किसने रची साजिश, कौन है गुनहगार? दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन आया सामने l बड़ी बातें

Published at : 11 Nov 2025 07:52 AM (IST)
India DELHI US Embassy Security Advisory
इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
बिहार
Bihar Election 2025: मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, पढ़ें क्या है खास तैयारियां
बिहार में मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, क्या हैं खास तैयारियां
इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
बिहार
Bihar Election 2025: मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, पढ़ें क्या है खास तैयारियां
बिहार में मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, क्या हैं खास तैयारियां
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?
बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
