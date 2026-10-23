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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वखाना, 9 लीटर पानी और रेडियो... ब्रिटेन को रूस से युद्ध का डर! अलर्ट जारी

खाना, 9 लीटर पानी और रेडियो... ब्रिटेन को रूस से युद्ध का डर! अलर्ट जारी

ब्रिटेन की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है. उसने 72 घंटों के लिए पर्याप्त पानी, खाना और इमरजेंसी किट रखने के लिए कहा है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 23 Oct 2026 08:44 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अभी तक खत्म नहीं हो पाया है. इस बीच ब्रिटेन को रूस से युद्ध का डर सता रहा है. हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस संभावना से इनकार कर चुके हैं. इसके बावजूद ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है और 72 घंटों के लिए पर्याप्त राशन रखने के लिए कहना है. इतना ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने नागरिकों से रेडियो और बैटरी जैसी जरूरी चीजें भी रखने के लिए कहा है.

दरअसल यूके के रक्षा सचिव  वेस स्ट्रीटिंग ने रूस का बिना नाम लिए साइबर-अटैक और स्टेट स्पॉन्सर टेरर अटैक के चलते अलर्ट जारी किया है. वेस के मुताबिक, साइबर अटैक से इंग्लैंड की सप्लाई चेन बाधित हो सकती है या जंगलों में आग लग सकती है. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला भी हो सकता है, इसलिए 72 घंटों को स्टॉकपाइल जरूरी है.

नौ लीटर पानी और खाने का स्टॉक

यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक गंभीर PHP सुरक्षा खामी के कारण एहतियात के तौर पर ब्रिटेन की 32 सरकारी वेबसाइटों को ऑफलाइन कर दिया गया है. ब्रिटेन सरकार हर घर से 72 घंटों के लिए पर्याप्त आपूर्ति का भंडार करने का आग्रह कर रही है, जिसमें प्रति व्यक्ति नौ लीटर बोतलबंद पानी, भोजन, नकदी, कंबल, प्राथमिक चिकित्सा किट, बैटरी और यहां तक कि एक चाभी वाला रेडियो भी शामिल है.

पुतिन ने युद्ध की संभावना को कर दिया था खारिज

इससे ठीक एक दिन पहले, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के साथ भविष्य के युद्ध के बारे में यूरोप की चेतावनियों को राजनीतिक सिजोफ्रेनिया बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि रूस यूरोपीय देशों के साथ युद्ध नहीं चाहता. पुतिन ने युद्ध की संभावना को खारिज कर दिया था. हालांकि इसके बावजूद ब्रिटेन को उससे युद्ध का डर सता रहा है.

यह भी पढ़ें : पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 23 Oct 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
United Kingdom Vladimir Putin RUSSIA
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