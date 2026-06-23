कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की खबर है. कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और एआईसीसी में बदलाव की आहट तेज हो गई है. यह बदलाव आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं.

चार महासचिवों की हो सकती है छुट्टी

सूत्रों के मुताबिक, चार महासचिवों की छुट्टी हो सकती है. इसके अलावा तीन से 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं. 6 से 7 राज्यों के प्रदेश प्रभारी हटाए जाएंगे. करीब 26 राष्ट्रीय सचिवों की छुट्टी होगी, अभी 62 राष्ट्रीय सचिव हैं.

सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद, महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला, छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडंकर, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हटाए जाएंगे. दरअसल, बीके हरि प्रसाद कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, ऐसे में हरियाणा में उनकी जगह किसी नए चेहरे को पार्टी प्रभारी या महासचिव नियुक्त करेगी.

केरल में कांग्रेस के सरकार में आने के बाद रमेश चेन्निथेला मंत्री बने हैं, ऐसे में उनकी जगह महाराष्ट्र में नया प्रभारी बनाया जाएगा. केरल के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी जोसेफ भी मंत्री बने हैं, ऐसे में संगठन से उनकी विदाई तय मानी जा रही है. तमिलनाडु का प्रभार संभाल रहे गिरीश को बीते दिनों गोवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, ऐसे में AICC से उनकी छुट्टी तय मानी जा रही है.

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किन राज्यों में बदल सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष?

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है. पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की आहट को अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी को थामने और संगठन को मजबूत करने के लिए नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

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