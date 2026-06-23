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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउमर अब्दुल्ला के मोबाइल में किसकी फोटो? J-K सीएम बोले- 'मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं जिसे लेकर माफी मांगनी पड़े...'

उमर अब्दुल्ला के मोबाइल में किसकी फोटो? J-K सीएम बोले- 'मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं जिसे लेकर माफी मांगनी पड़े...'

उमर अब्दुल्ला  ने कहा कि बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं कि मेरे फोन में क्या है. इसके बाद उन्होंने एक ऐसा अनुभव साझा किया जिससे लगभग हर स्मार्टफोन उपयोगकर्ता खुद को जोड़ सकता है.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 23 Jun 2026 01:01 PM (IST)
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राजनीतिक नेताओं के भाषण, रणनीति और बयान अकसर सुर्खियां बनते हैं, लेकिन इस बार चर्चा का विषय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मोबाइल फोन और उसका वॉलपेपर बन गया. एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान जब उनसे उनके फोन का वॉलपेपर दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने न सिर्फ अपना फोन दिखाया बल्कि डिजिटल निजता और सार्वजनिक जीवन की चुनौतियों पर भी दिलचस्प टिप्पणी की.

उमर से पूछा गया, "सर, इफ इट्स नॉट टू फॉरवर्ड, फॉर मी टू आस्क कुड यू शो अस योर फोन्स वॉलपेपर?" इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "ओह, श्योर. थैंक गॉड, इट्स नथिंग एम्बरेसिंग."

 
 
 
 
 
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फोन दिखाते हुए उमर अब्दुल्ला  ने बताया कि फिलहाल उनके मोबाइल पर बांदीपुर के जंगलों में बिजली चमकने का दृश्य वॉलपेपर के रूप में लगा हुआ है. उन्होंने कहा कि उनके अलग-अलग फोकस मोड के लिए अलग-अलग वॉलपेपर हैं, लेकिन उनमें भी कुछ खास या निजी तस्वीरें नहीं हैं.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस संगठन में होंगे बड़े फेरबदल, 4 महासचिवों की होगी छुट्टी, इन राज्यों में बदलेंगे प्रभारी

उमर अब्दुल्ला  ने कहा, "ऑनेस्टली नॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं कि मेरे फोन में क्या है." इसके बाद उन्होंने एक ऐसा अनुभव साझा किया जिससे लगभग हर स्मार्टफोन यूजर खुद को जोड़ सकता है.

उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने फोन पर ऐसा स्क्रीन गार्ड लगाया है जिससे दाएं-बाएं बैठे लोग स्क्रीन आसानी से न देख सकें. इसके बावजूद उन्हें हमेशा यह एहसास रहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोग उनके फोन की तरफ नजर डालते रहते हैं.

उमर अब्दुल्ला  ने कहा, "जब मैं जहाज में बैठा होता हूं तो अक्सर मैं देखता हूं कि मेरे बगल में बैठा व्यक्ति यह देखने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरे फोन पर क्या है."

यहीं से बातचीत ने एक दिलचस्प मोड़ लिया. उमर अब्दुल्ला  ने बताया कि वह अपने फोन में ऐसी कोई चीज नहीं रखते जिसे बाद में लेकर विवाद खड़ा हो जाए. उन्होंने कहा, "मैंने जो भी रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है ताकि अगर कोई उसका स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर चला दे, तो मुझे उसके लिए माफी मांगने की जरूरत न पड़े."

ये भी पढ़ें: मोदी सरकार में होगा फेरबदल? केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मंजूर

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 23 Jun 2026 01:01 PM (IST)
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