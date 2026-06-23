राजनीतिक नेताओं के भाषण, रणनीति और बयान अकसर सुर्खियां बनते हैं, लेकिन इस बार चर्चा का विषय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मोबाइल फोन और उसका वॉलपेपर बन गया. एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान जब उनसे उनके फोन का वॉलपेपर दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने न सिर्फ अपना फोन दिखाया बल्कि डिजिटल निजता और सार्वजनिक जीवन की चुनौतियों पर भी दिलचस्प टिप्पणी की.

उमर से पूछा गया, "सर, इफ इट्स नॉट टू फॉरवर्ड, फॉर मी टू आस्क कुड यू शो अस योर फोन्स वॉलपेपर?" इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "ओह, श्योर. थैंक गॉड, इट्स नथिंग एम्बरेसिंग."

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फोन दिखाते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि फिलहाल उनके मोबाइल पर बांदीपुर के जंगलों में बिजली चमकने का दृश्य वॉलपेपर के रूप में लगा हुआ है. उन्होंने कहा कि उनके अलग-अलग फोकस मोड के लिए अलग-अलग वॉलपेपर हैं, लेकिन उनमें भी कुछ खास या निजी तस्वीरें नहीं हैं.

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उमर अब्दुल्ला ने कहा, "ऑनेस्टली नॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं कि मेरे फोन में क्या है." इसके बाद उन्होंने एक ऐसा अनुभव साझा किया जिससे लगभग हर स्मार्टफोन यूजर खुद को जोड़ सकता है.

उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने फोन पर ऐसा स्क्रीन गार्ड लगाया है जिससे दाएं-बाएं बैठे लोग स्क्रीन आसानी से न देख सकें. इसके बावजूद उन्हें हमेशा यह एहसास रहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोग उनके फोन की तरफ नजर डालते रहते हैं.

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "जब मैं जहाज में बैठा होता हूं तो अक्सर मैं देखता हूं कि मेरे बगल में बैठा व्यक्ति यह देखने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरे फोन पर क्या है."

यहीं से बातचीत ने एक दिलचस्प मोड़ लिया. उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वह अपने फोन में ऐसी कोई चीज नहीं रखते जिसे बाद में लेकर विवाद खड़ा हो जाए. उन्होंने कहा, "मैंने जो भी रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है ताकि अगर कोई उसका स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर चला दे, तो मुझे उसके लिए माफी मांगने की जरूरत न पड़े."

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