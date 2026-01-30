हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'लोदी और गजनी भारतीय लुटेरे थे', हामिद अंसारी के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा- क्रूर आक्रमणों को...

'लोदी और गजनी भारतीय लुटेरे थे', हामिद अंसारी के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा- क्रूर आक्रमणों को...

Hamid Ansari Remarks: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि लोदी और गजनी भारतीय लुटेरे थे, वे बाहर से नहीं आए थे. राजनीतिक रूप से उन्हें विदेशी कहना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वे विदेशी नहीं थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 30 Jan 2026 07:04 PM (IST)
भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की ओर से मध्यकालीन शासकों महमूद गजनी और लोदी वंश को लेकर दिए गए बयान पर जोरदार पलटवार किया है. भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष इतिहास को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहा है और हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों के खिलाफ हुई हिंसा को कम करके दिखा रहा है.

बीजेपी प्रवक्ता ने हामिद अंसारी को लेकर क्या कहा?

BJP के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मामले को लेकर कहा कि यह बयान कोई अलग-थलग बयान नहीं है, बल्कि यह बार-बार दोहराया जाने वाला पैटर्न है, जो भारत के मध्यकालीन अतीत से जुड़ी घटनाओं को साफ-सुथरा दिखाने की कोशिश को दिखाता है.

उन्होंने कहा, 'शरजील इमाम और उमर खालिद को युवा नेता कहने के बाद अब कांग्रेस इकोसिस्टम और हामिद अंसारी महमूद गजनी का महिमामंडन कर रहे हैं. यह वही शासक था, जिसने भारत के सोमनाथ मंदिर को तबाह और अपवित्र किया था.’

विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों को छिपाने की कोशिश: पूनावाला

पूनावाला ने कहा, 'कांग्रेस बार-बार मध्यकालीन इतिहास की व्याख्या मौजूदा राजनीतिक नैरेटिव के अनुरूप करने की कोशिश करती रही है.' उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम गजनी का गुणगान करता है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध करता है और औरंगजेब जैसे दुष्ट विदेशी आक्रांताओं की ओर से हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों को छिपाने की कोशिश करता है.‘

हामिद अंसारी की टिप्पणी चौंकाने वाली: सीआर केसवन

वहीं बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी की ये टिप्पणी वाकई चौंकाने वाली है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना था. क्या कांग्रेस नेतृत्व और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भाड़े इन क्रूर हमलों को महज़ घरेलू कृत्य बताकर सही ठहराने से सहमत हैं, जिनमें हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया और हजारों लोगों की हत्या की गई? 

केसवन ने X पर हामिद अंसारी का वीडियो शेयर कर लिखा, 'आठवीं शताब्दी के आरंभिक इस्लामी आक्रमणों से लेकर मुगल शासन तक, हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया. बर्बर महमूद गजनी ने 11वीं शताब्दी में 17 बार भारत पर आक्रमण किया, मथुरा मंदिर को तबाह किया और सोमनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया. क्या नेहरू की कांग्रेस, जिसने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पुरजोर विरोध किया था, ऐसी क्रूरता को सामान्य ठहराने की इन टिप्पणियों से सहमत है, जिसका उद्देश्य हमारी सनातन संस्कृति की नींव को ही नष्ट करना था?'

हामिद अंसारी ने क्या कहा था, जिस पर मचा बवाल?

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की यह प्रतिक्रिया पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में दिए बयान के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'जिन लोगों को हम अपनी पाठ्यपुस्तकों में विदेशी आक्रमणकारी बताते हैं—चाहे वे लोधी हों या गजनी, वे सभी भारतीय लुटेरे थे. वे बाहर से नहीं आए थे. राजनीतिक रूप से उन्हें विदेशी कहना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वे विदेशी नहीं थे.'

Published at : 30 Jan 2026 07:04 PM (IST)
