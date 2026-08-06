लव मैरिज रोकने हमला, बेटे ने लगाए विधायक प्रकाश पर गंभीर आरोप

संतोष गौड़ ने गुरुवार को आरोप लगाया कि रूपा रेड्डी की बेटी से शादी करने का फैसला करने के बाद राजेंद्रनगर में उनके परिवार पर लगातार हमले और दबाव डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि ये घटनाएं शादी को रोकने के लिए रची गई थीं और इसके लिए MLA प्रकाश गौड़ को जिम्मेदार ठहराया.

संतोष ने और क्या जानकारी दी?

संतोष ने बताया कि कुछ लोग मणिकोंडा में रूपा रेड्डी के घर गए थे और वहां हाथापाई हुई. उन्होंने इस घटना के पीछे अपने पिता का हाथ होने का भी आरोप लगाया.

पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उनके पारिवारिक घर पर हमला हुआ और 'डायल-100' पर सूचना देने के बावजूद पुलिस ने उनकी शिकायत ठीक से दर्ज नहीं की. संतोष ने आगे आरोप लगाया कि नरसिंगी पुलिस राजनीतिक दबाव में उनके खिलाफ गैर-कानूनी मामले दर्ज कर रही है. उन्होंने कहा कि वे मीडिया के पास इसलिए आए क्योंकि उनकी जान को खतरा है.

मीडिया से बात करते हुए रूपा रेड्डी ने कहा कि उनके खिलाफ मामले दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सब एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है.

कौन हैं संतोष गौड़?

वे रंगारेड्डी जिले के राजेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुके हैं. वर्तमान में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भारत राष्ट्र समिति पार्टी से जीत हासिल की. वे 2009 से लगातार राजेंद्रनगर से निर्वाचित विधायक हैं.