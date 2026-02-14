हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कांग्रेस ने PM मोदी के लिए बुक की फ्लाइट की टिकट, कहां भेजना चाह रही पार्टी? पवन खेड़ा ने कहा - 'बस इंतजार...'

कांग्रेस ने PM मोदी के लिए बुक की फ्लाइट की टिकट, कहां भेजना चाह रही पार्टी? पवन खेड़ा ने कहा - 'बस इंतजार...'

Congress Slams PM Modi Assam Visit: कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट के साथ गुवाहाटी से इम्फाल की फ्लाइट टिकट की तस्वीर भी साझा की. उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री की सुविधा के लिए टिकट बुक कर दिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Feb 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

असम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट कर उनसे हिंसा प्रभावित मणिपुर जाने की मांग की है. उनके इस पोस्ट के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

खेड़ा का तंज: मणिपुर को न भूलें
पवन खेड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा कि चुनाव वाले राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता बन जाते हैं, लेकिन मणिपुर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मणिपुर 2023 से हिंसा झेल रहा है और हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं.

उन्होंने यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री इस समय असम में हैं और मणिपुर वहां से ज्यादा दूर नहीं है. ऐसे में उन्हें वहां जाकर लोगों से मिलना चाहिए. उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री की मौजूदगी से मणिपुर के लोगों को भरोसा मिल सकता है.

फ्लाइट टिकट की फोटो साझा की
कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट के साथ गुवाहाटी से इम्फाल की फ्लाइट टिकट की तस्वीर भी साझा की. उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री की सुविधा के लिए टिकट बुक कर दिया गया है और उन्हें सिर्फ विमान में सवार होना है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री का नंबर नहीं था, इसलिए टिकट सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं. खेड़ा ने केंद्र सरकार के ‘PM CARES’ फंड का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर यह दिखाना चाहिए कि वे सच में राज्य की चिंता करते हैं.

मणिपुर में 2023 से हिंसा
मणिपुर में 2023 से जातीय हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं. विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से सवाल करता रहा है. वहीं सरकार का कहना है कि हालात सुधारने और शांति बहाल करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. जहां कांग्रेस समर्थक इसे मणिपुर की अनदेखी बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे राजनीतिक दिखावा कह रहे हैं.

Published at : 14 Feb 2026 01:30 PM (IST)
Pawan Khera PM Modi Manipur Violence CONGRESS
