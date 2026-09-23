10 महीनों में 14 बार, चुनाव आयुक्तों ने जताई नाराजगी, दो ने उठाए SIR पर सवाल

भारत के चुनाव आयोग का 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) इस समय सुर्खियों में बना हुआ है. इसे जून 2025 में बिहार में शुरू किया गया था और असल में वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा करने की एक सामान्य प्रक्रिया थी. इसके तहत 30 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से 13 करोड़ से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं. इस वजह से चुनाव आयोग इस बात को लेकर लोगों के बीच जोरदार बहस के केंद्र में आ गया है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं, यह तय करने में उसकी क्या भूमिका है. इस वजह से चुनाव आयोग में भी कई बार सवाल उठ चुके हैं.

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इसी दौरान कई बार तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग के अंदर ही इन मुद्दों पर सवाल उठाए गए थे. ये सवाल तीन चुनाव आयुक्तों में से दो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उठाए थे.

10 महीनों में 14 बार उठाए सवाल

SIR को पूरे देश में लागू करने का काम तीनों आयुक्तों की देखरेख में हो रहा है. लेकिन संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार, एक ही दिन में चार बार उन फैसलों और आदेशों पर औपचारिक रूप से (रिकॉर्ड पर) आपत्ति जताई है, जो उनके मुताबिक उनकी जानकारी के बिना लिए या जारी किए गए थे. ये मामला बहुत गंभीर है.

ये आपत्तियां चुनाव आयोग के मुख्य काम से जुड़ी हैं. नए वोटर का रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट से नाम हटाना और फिर से जोड़ना. SIR प्रोसेस में वोटर का नाम बहाल करने के आदेशों के खिलाफ अपील करना और पूरी वोटर लिस्ट की कस्टडी और सुरक्षा. इनसे जुड़ी सभी आपत्तियों की कॉपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थीं. कुछ आपत्तियां उनके अधीन काम करने वाले डिप्टी चुनाव आयुक्तों को भी भेजी गई थीं.

संधू और जोशी ने की शिकायत

एक लिखित शिकायत में, संधू ने कहा है कि EC ने दो कमिश्नरों की लिखित सलाह के खिलाफ काम किया और दावा किया कि उनका यह कदम "बिना अधिकार के और गैर-कानूनी" था. हाल ही में, आम तौर पर अपनाए जाने वाले तरीकों से हटकर, जोशी और संधू ने अलग-अलग कैबिनेट सेक्रेटरी को काम के बंटवारे में हुए बदलावों के बारे में शिकायत की. इन बदलावों से असल में वोटर लिस्ट के लिए IT सिस्टम की निगरानी का एक स्तर खत्म हो गया था. उन्होंने साफ कहा कि ये बदलाव उनकी जानकारी के बिना किए गए थे और उन्होंने इन्हें रद्द कर दिया. इसके बाद, 9 सितंबर को CEC और दो ECs की मुलाकात हुई, चार महीनों में यह उनकी पहली पूरी बैठक थी.

'इंडियन एक्सप्रेस' ने इन सभी बातचीत और पत्रों को देखा है और नई दिल्ली, कोलकाता, गोवा और मुंबई में कई अधिकारियों से बात की है। इससे उस अंदरूनी बेचैनी का पता चलता है जो देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था के भीतर इतने बड़े पैमाने और महत्व पर पहले कभी नहीं देखी गई.

विपक्ष ने साधा निशाना

कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट शेयर करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा, अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताई गई बातें सही हैं, तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को कोई 'अदृश्य ताकत' चला रही है. अगर नियमों का पालन नहीं किया गया और ऐसे फैसले लिए गए जो सर्वसम्मति या बहुमत से नहीं थे, तो चुनाव आयोग के सभी फैसले मनमाने और बिना किसी ठोस आधार के माने जाएंगे, भले ही वे पूरी तरह से गैर-कानूनी न हों. शायद यह मामला महाभियोग की कार्यवाही पर गंभीरता से विचार करने लायक है, लेकिन इससे भी ज़रूरी बुनियादी सवाल यह है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को आखिर कैसे बहाल किया जाएगा.

If the ostensible facts as reported by @IndianExpress are correct then it seems to suggest that there is an ‘ invisible hand ‘ running the @ECISVEEP .



If rules were not allegedly followed and decisions were taken that were not unanimous or by majority then all the decisions of… https://t.co/OZzGFNMLZy pic.twitter.com/ub9ghVvHiJ — Manish Tewari (@ManishTewari) September 23, 2026

चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना

सीजेपी के आशुतोष रांका ने लिखा, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों की सूची में ज्ञानेश कुमार का नाम काफी ऊपर होगा.

जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो लोकतंत्र को बर्बाद करने में शामिल लोगों की लिस्ट में ज्ञानेश कुमार काफ़ी ऊपर होंगे। https://t.co/wh4Qf75cvO — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 23, 2026

ज्ञानेश कुमार को हटाएं-प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर ने रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर एक चौंकाने वाली खबर! SIR के बारे में ECI के अलग-अलग निर्देशों पर ज्ञानेश कुमार के कदमों का 2/3 चुनाव आयुक्तों ने विरोध किया था. लेकिन सरकार के खास आदमी ज्ञानेश कुमार ने गैर-कानूनी तरीके से निर्देश जारी करना जारी रखा, जिसके कारण अब तक 13 करोड़ से ज़्यादा वोटर वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए हैं! सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर खुद संज्ञान लेना चाहिए.

Astounding story on the front Page of the Express!

2/3 ECIs objected to Gyanesh Kumar’s moves on various directives of ECI regarding SIR. But govt’s hatchet man Gyanesh Kumar illegally kept issuing directives which has resulted in disenfranchising >13 Cr voters so far!

SC must… pic.twitter.com/4TTiUVBcMI — Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 23, 2026

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