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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया10 महीनों में 14 बार, चुनाव आयुक्तों ने जताई नाराजगी, दो ने उठाए SIR पर सवाल

10 महीनों में 14 बार, चुनाव आयुक्तों ने जताई नाराजगी, दो ने उठाए SIR पर सवाल

नए वोटरों को जोड़ने और नाम हटाने से लेकर जानकारी छिपाने तक दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने सवाल उठाए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 23 Sep 2026 09:54 AM (IST)
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भारत के चुनाव आयोग का 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) इस समय सुर्खियों में बना हुआ है. इसे जून 2025 में बिहार में शुरू किया गया था और असल में वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा करने की एक सामान्य प्रक्रिया थी.  इसके तहत 30 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से 13 करोड़ से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं. इस वजह से चुनाव आयोग इस बात को लेकर लोगों के बीच जोरदार बहस के केंद्र में आ गया है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं, यह तय करने में उसकी क्या भूमिका है. इस वजह से चुनाव आयोग में भी कई बार सवाल उठ चुके हैं.

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इसी दौरान कई बार तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग के अंदर ही इन मुद्दों पर सवाल उठाए गए थे. ये सवाल तीन चुनाव आयुक्तों में से दो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उठाए थे.

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10 महीनों में 14 बार उठाए सवाल
SIR को पूरे देश में लागू करने का काम तीनों आयुक्तों की देखरेख में हो रहा है. लेकिन संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार, एक ही दिन में चार बार उन फैसलों और आदेशों पर औपचारिक रूप से (रिकॉर्ड पर) आपत्ति जताई है, जो उनके मुताबिक उनकी जानकारी के बिना लिए या जारी किए गए थे. ये मामला बहुत गंभीर है.

ये आपत्तियां चुनाव आयोग के मुख्य काम से जुड़ी हैं. नए वोटर का रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट से नाम हटाना और फिर से जोड़ना. SIR प्रोसेस में वोटर का नाम बहाल करने के आदेशों के खिलाफ अपील करना और पूरी वोटर लिस्ट की कस्टडी और सुरक्षा. इनसे जुड़ी सभी आपत्तियों की कॉपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थीं. कुछ आपत्तियां उनके अधीन काम करने वाले डिप्टी चुनाव आयुक्तों को भी भेजी गई थीं.

संधू और जोशी ने की शिकायत
एक लिखित शिकायत में, संधू ने कहा है कि EC ने दो कमिश्नरों की लिखित सलाह के खिलाफ काम किया और दावा किया कि उनका यह कदम "बिना अधिकार के और गैर-कानूनी" था. हाल ही में, आम तौर पर अपनाए जाने वाले तरीकों से हटकर, जोशी और संधू ने अलग-अलग कैबिनेट सेक्रेटरी को काम के बंटवारे में हुए बदलावों के बारे में शिकायत की. इन बदलावों से असल में वोटर लिस्ट के लिए IT सिस्टम की निगरानी का एक स्तर खत्म हो गया था. उन्होंने साफ कहा कि ये बदलाव उनकी जानकारी के बिना किए गए थे और उन्होंने इन्हें रद्द कर दिया. इसके बाद, 9 सितंबर को CEC और दो ECs की मुलाकात हुई, चार महीनों में यह उनकी पहली पूरी बैठक थी.

'इंडियन एक्सप्रेस' ने इन सभी बातचीत और पत्रों को देखा है और नई दिल्ली, कोलकाता, गोवा और मुंबई में कई अधिकारियों से बात की है। इससे उस अंदरूनी बेचैनी का पता चलता है जो देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था के भीतर इतने बड़े पैमाने और महत्व पर पहले कभी नहीं देखी गई.

विपक्ष ने साधा निशाना

कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट शेयर करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा, अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताई गई बातें सही हैं, तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को कोई 'अदृश्य ताकत' चला रही है. अगर नियमों का पालन नहीं किया गया और ऐसे फैसले लिए गए जो सर्वसम्मति या बहुमत से नहीं थे, तो चुनाव आयोग के सभी फैसले मनमाने और बिना किसी ठोस आधार के माने जाएंगे, भले ही वे पूरी तरह से गैर-कानूनी न हों. शायद यह मामला महाभियोग की कार्यवाही पर गंभीरता से विचार करने लायक है, लेकिन इससे भी ज़रूरी बुनियादी सवाल यह है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को आखिर कैसे बहाल किया जाएगा.

चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना

सीजेपी के आशुतोष रांका ने लिखा, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों की सूची में ज्ञानेश कुमार का नाम काफी ऊपर होगा.

ज्ञानेश कुमार को हटाएं-प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर ने रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर एक चौंकाने वाली खबर! SIR के बारे में ECI के अलग-अलग निर्देशों पर ज्ञानेश कुमार के कदमों का 2/3 चुनाव आयुक्तों ने विरोध किया था. लेकिन सरकार के खास आदमी ज्ञानेश कुमार ने गैर-कानूनी तरीके से निर्देश जारी करना जारी रखा, जिसके कारण अब तक 13 करोड़ से ज़्यादा वोटर वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए हैं! सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर खुद संज्ञान लेना चाहिए.

ये भी पढ़ें: कनाडा दौरे पर जाएंगे PM मोदी, मार्क कार्नी ने किया कंफर्म, G20 के दौरान होगी विजिट

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 23 Sep 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
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