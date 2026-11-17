बोल्लाराम में मद्रास रेजिमेंट आर्मी कैंप के पास इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर मिलने से सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. यह घटना उसी जगह से हथियारों की एक बड़ी खेप चोरी होने के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है. फायरिंग रेंज के पीछे एक दीवार के सहारे रखी हल्के हरे रंग की प्लास्टिक की बाल्टी में ये डेटोनेटर मिले. स्थानीय लोगों ने इन्हें देखा और पुलिस को सूचना दी.

जांच करने पर अधिकारियों को डेटोनेटर के कई बंडल मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 'एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट' (विस्फोटक पदार्थ अधिनियम) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है कि इन्हें किसने और किस मकसद से रखा था.

मद्रास रेजिमेंट की आर्मरी से हुई थी हथियारों की चोरी

यह घटना 30 अगस्त को मद्रास रेजिमेंट की हाई-सिक्योरिटी शस्त्रागार (आर्मरी) से हुए हथियारों की चोरी से जुड़ी हो सकती है. उस चोरी में AK-203 राइफलें, एक INSAS राइफल, पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला-बारूद गायब हो गए थे. अगले दिन सुबह जब चोरी का पता चला, तो सामने आया कि संदिग्धों ने मिलिट्री पेट्रोलिंग वाले प्रतिबंधित रक्षा क्षेत्र में ताले और बक्से तोड़ दिए थे.

पुलिस को शक है कि इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ हो सकता है, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा को पार करके और इतने सारे हथियार कम समय में बाहर निकालना बिना अंदर की जानकारी के संभव नहीं है. मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विशेष टीमें बनाई गई हैं और जिन लोगों के पास वहां जाने की आधिकारिक अनुमति है, उनसे पूछताछ की जा रही है.

कमर्शियल इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर

अधिकारी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन डेटोनेटरों का चोरी हुए हथियारों से कोई संबंध है. ये 'कमर्शियल इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर' हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर माइनिंग (खनन) और निर्माण कार्यों में होता है. इन्हें सिकंदराबाद इलाके में स्थित कंपनियों द्वारा बनाया जाता है. जांच के लिए मौके पर 'बम डिस्पोजल टीम' (बम निरोधक दस्ता) को बुलाया गया. सेना ने भी एक आंतरिक जांच (कोर्ट ऑफ इंक्वायरी) शुरू कर दी है और हथियारों के स्टॉक व रिकॉर्ड का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है.

वहीं, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, जिसमें यह संभावना भी शामिल है कि इन डेटोनेटरों का इस्तेमाल चोरी किए गए हथियारों के साथ किया जाना था.

इन घटनाओं के बाद बोल्लाराम इलाके को 'हाई अलर्ट' पर रखा गया है. सेना और सिविल पुलिस मिलकर मामले की जांच कर रहे हैं. पुलिस ने घर में सेंधमारी और गंभीर चोरी से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इससे पहले इलाके की घेराबंदी के पास से एक मैगजीन भी बरामद हुई थी. फिलहाल मुख्य फोकस गायब हथियारों को खोजने और सुरक्षा में हुई इस सेंधमारी में बरामद डेटोनेटरों की भूमिका का पता लगाने पर है.