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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने उठाया, अभिजीत दीपके बोले- 'हम सब...'

अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने उठाया, अभिजीत दीपके बोले- 'हम सब...'

अंकिता भंडारी के माता-पिता ने बीजेपी के दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने पर इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट किया. इंडिया गेट से उनके मां-बाप को हटाने पर अभिजीत दीपके ने रिएक्ट किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 15 Oct 2026 08:02 AM (IST)
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बीजेपी के दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद से अंकिता भंडारी के माता-पिता दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका साथ देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आए थे. प्रदर्शन कर रहे अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने देर रात हिरासत में ले लिया था. जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने गुस्सा जाहिर किया है.

अंकिता भंडारी के माता-पिता को सुबह 4 बजे दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती इंडिया गेट से हटा दिया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए अभिजीत दीपके ने लिखा, यह हम सभी के लिए शर्म की बात होनी चाहिए! अंकिता भंडारी के माता-पिता ऐसे अमानवीय बर्ताव के हकदार नहीं हैं. सरकार अपने ही नागरिकों के साथ इतनी क्रूरता क्यों कर रही है?

रिहा किया गया अंकिता के पेरेंट्स

अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत में लेने के कुछ घंटे बाद रिहा भी कर दिया गया है. कांग्रेस के मुताबिक अंकिता के माता-पिता एक रिश्तेदार के घर रहने चले गए हैं. हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें तिलक नगर स्टेशन ले गए थे. अंकिता के पिता ने सिस्टम को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. अगर सरकार 24न घंटे के अंदर दुष्यंत गौतम को राज्यपाल के पद से नहीं हटाती है तो पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसकी जिम्मेदार सरकार की होगी.

क्या है केस

19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी. 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर दी गई और शव 24 सितंबर 2022 को चीला नहर से बरामद हुआ. रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य (जो पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे हैं) और उसके दो मैनेजरों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में इन तीनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. 

ये भी पढ़ें: 'उनकी लड़ाई में मैं...', अंकिता भंडारी के मां-बाप से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 15 Oct 2026 07:49 AM (IST)
Tags :
Ankita Bhandari Abhijeet Dipke
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