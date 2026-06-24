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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस अध्यक्ष के परिवार पर BJP का बड़ा हमला: ‘100 करोड़ की जमीन से लेकर 19 एकड़ सार्वजनिक भूमि तक’

कांग्रेस अध्यक्ष के परिवार पर BJP का बड़ा हमला: ‘100 करोड़ की जमीन से लेकर 19 एकड़ सार्वजनिक भूमि तक’

भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खरगे, उनके बेटे प्रियंक खरगे, दामाद और पत्नी शामिल हैं.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 24 Jun 2026 03:07 PM (IST)
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भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनके परिवार पर जमीन आवंटन को लेकर गंभीर आरोप लगाए. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान खरगे परिवार से जुड़े सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को नियमों के विपरीत जमीनें आवंटित की गईं और सार्वजनिक भूमि को निजी ट्रस्ट के नियंत्रण में पहुंचाया गया.

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कथित "भूमि लूट" का पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामलों की श्रृंखला है, जिन्हें भाजपा आने वाले दिनों में सामने रखेगी.

उन्होंने कहा, "भूमि लूट का पहला मामला मैं आपके सामने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट का रखना चाहता हूं. 2024 में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (KIADB) ने इस ट्रस्ट को पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी. उस समय कर्नाटक में कांग्रेस सरकार थी. मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस अध्यक्ष थे और आज भी हैं, जबकि प्रियांक खरगे मंत्री थे."

भंडारी के अनुसार, इस जमीन का घोषित उद्देश्य एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट था. उन्होंने आरोप लगाया कि बाजार में इस पांच एकड़ जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपये है, लेकिन जिस उद्देश्य से जमीन दी गई थी, उस दिशा में कोई गतिविधि नहीं हुई.

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उन्होंने कहा, "इस पांच एकड़ जमीन का मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये है. यह जमीन किसी औद्योगिक या एयरोस्पेस संस्थान को मिलनी चाहिए थी. इसके बजाय इसे कांग्रेस अध्यक्ष के निजी ट्रस्ट को दे दिया गया और इस ट्रस्ट ने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधि नहीं की."

भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खरगे, उनके बेटे प्रियांक खरगे, दामाद और पत्नी शामिल हैं. उन्होंने कहा, "हम आरोप लगाते हैं कि मल्लिकार्जुन खरगे और उनके बेटे एक ट्रस्ट के जरिए कर्नाटक में जमीन हड़पने और भ्रष्टाचार में शामिल हैं. इस ट्रस्ट का नाम सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है. मैं एक नहीं बल्कि कई ऐसे मामलों को सामने रखूंगा, जिनमें इस ट्रस्ट के जरिए अलग-अलग जमीनों पर कब्जा किया गया और प्रभाव का इस्तेमाल कर गरीबों की जमीन हड़पने की कोशिश की गई."

भंडारी ने गुलबर्गा जिले में 19 एकड़ जमीन के आवंटन को भी विवादास्पद बताया. उन्होंने दावा किया, "19 एकड़ सार्वजनिक भूमि कांग्रेस सरकार ने खरगे के निजी ट्रस्ट को दे दी. इसका मतलब है कि 19 एकड़ सार्वजनिक जमीन एक ऐसे निजी ट्रस्ट के नियंत्रण में चली गई, जिसके सदस्यों में मल्लिकार्जुन खरगे के परिवार के लोग शामिल हैं."

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:07 PM (IST)
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