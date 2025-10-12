जम्मू कश्मीर की 3 राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. BJP की तरफ से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में एक मुस्लिम नेता गुलाम मोहम्मद मीर का नाम शामिल है. इसके अलावा बीजेपी ने राकेश महाजन और सतपाल शर्मा को भी प्रत्याशी बनाया है. इस लिस्ट में एक मुस्लिम उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद मीर का नाम शामिल होना विशेष रूप से चर्चा में है.राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का यह कदम कश्मीर घाटी में मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने की रणनीति का हिस्सा है. बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है.जहां गुलाम मोहम्मद मीर घाटी से हैं, वहीं राकेश महाजन और सतपाल शर्मा जम्मू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं.

