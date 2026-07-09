पंजाब कांग्रेस में 'ऑपरेशन यूनिटी', सियासी घमासान के बीच मिशन भूपेश बघेल कितना असरदार?
Punjab Congress: भूपेश बघेल ने कहा कि पंजाब कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है. जिस भी नेता ने मुझे बुलाया है, मैं उससे मिलने जाऊंगा. मेरे लिए कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ता पार्टी की जान हैं.
- पूर्व सीएम चन्नी कांग्रेस के साथ; बघेल हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे.
पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से चल रहा सियासी घमासान अब धीरे-धीरे शांत होता दिखाई दे रहा है. पार्टी के भीतर नाराजगी के सुर पहले के मुकाबले नरम पड़ते दिख रहे हैं. खासतौर पर चरणजीत सिंह चन्नी खेमे के नेताओं का रुख अब पहले से अधिक सकारात्मक नजर आ रहा है.
कांग्रेस के पंजाब प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल लगातार चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं और संगठन को मजबूत करने के मिशन पर जुटे हैं. वह ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक के नेताओं और कार्यकर्ताओं से लगातार वन-टू-वन मुलाकात कर रहे हैं. पार्टी के भीतर संवाद बढ़ाने की रणनीति के तहत भूपेश बघेल वरिष्ठ नेताओं के घर जाकर भी बैठकें कर रहे हैं.
पंजाब के पूर्व सीएम से भूपेश बघेल ने की मुलाकात
इसी कड़ी में भूपेश बघेल ने पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री रजिंदर कौर भट्टल के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार, बैठक में पंजाब कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. इसके अलावा, उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंद्र मोहनिंद्रा से भी अलग से मुलाकात की.
मेरे लिए कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण- बघेल
एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, ‘पंजाब कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है. जिस भी नेता ने मुझे बुलाया है, मैं उससे मिलने जाऊंगा. मेरे लिए कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ता पार्टी की जान हैं. हमारा लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनानी है.’
पंजाब कांग्रेस को लेकर क्या बोले चरणजीत सिंह चन्नी?
दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी साफ किया है कि वह कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं. वहीं, वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि पंजाब कांग्रेस में घमासान की बातें करने वाले लोग पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.
अब सबकी निगाहें होने वाली अहम बैठक पर टिकी हैं, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक नेता भूपेश बघेल के सामने अपने मुद्दे रखने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस के संगठनात्मक विवाद पर तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी.
बैठक के बाद कांग्रेस आलाकमान को सौंपी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट
संगठन को संभालने में अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए पहचाने जाने वाले भूपेश बघेल को कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब की स्थिति सामान्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है. उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और सह-प्रभारी सूरज सिंह ठाकुर भी बैठकों में मौजूद हैं. सूत्रों के अनुसार, पंजाब दौरे के समापन के बाद भूपेश बघेल अपनी विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे. जिसके आधार पर संगठन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी.
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