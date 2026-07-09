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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापंजाब कांग्रेस में 'ऑपरेशन यूनिटी', सियासी घमासान के बीच मिशन भूपेश बघेल कितना असरदार?

पंजाब कांग्रेस में 'ऑपरेशन यूनिटी', सियासी घमासान के बीच मिशन भूपेश बघेल कितना असरदार?

Punjab Congress: भूपेश बघेल ने कहा कि पंजाब कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है. जिस भी नेता ने मुझे बुलाया है, मैं उससे मिलने जाऊंगा. मेरे लिए कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ता पार्टी की जान हैं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 09 Jul 2026 08:29 PM (IST)
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  • पूर्व सीएम चन्नी कांग्रेस के साथ; बघेल हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे.

पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से चल रहा सियासी घमासान अब धीरे-धीरे शांत होता दिखाई दे रहा है. पार्टी के भीतर नाराजगी के सुर पहले के मुकाबले नरम पड़ते दिख रहे हैं. खासतौर पर चरणजीत सिंह चन्नी खेमे के नेताओं का रुख अब पहले से अधिक सकारात्मक नजर आ रहा है.

कांग्रेस के पंजाब प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल लगातार चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं और संगठन को मजबूत करने के मिशन पर जुटे हैं. वह ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक के नेताओं और कार्यकर्ताओं से लगातार वन-टू-वन मुलाकात कर रहे हैं. पार्टी के भीतर संवाद बढ़ाने की रणनीति के तहत भूपेश बघेल वरिष्ठ नेताओं के घर जाकर भी बैठकें कर रहे हैं.

पंजाब के पूर्व सीएम से भूपेश बघेल ने की मुलाकात

इसी कड़ी में भूपेश बघेल ने पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री रजिंदर कौर भट्टल के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार, बैठक में पंजाब कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. इसके अलावा, उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंद्र मोहनिंद्रा से भी अलग से मुलाकात की.

मेरे लिए कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण- बघेल

एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, ‘पंजाब कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है. जिस भी नेता ने मुझे बुलाया है, मैं उससे मिलने जाऊंगा. मेरे लिए कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ता पार्टी की जान हैं. हमारा लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनानी है.’ 

पंजाब कांग्रेस को लेकर क्या बोले चरणजीत सिंह चन्नी?

दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी साफ किया है कि वह कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं. वहीं, वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि पंजाब कांग्रेस में घमासान की बातें करने वाले लोग पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

अब सबकी निगाहें होने वाली अहम बैठक पर टिकी हैं, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक नेता भूपेश बघेल के सामने अपने मुद्दे रखने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस के संगठनात्मक विवाद पर तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी.

बैठक के बाद कांग्रेस आलाकमान को सौंपी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट

संगठन को संभालने में अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए पहचाने जाने वाले भूपेश बघेल को कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब की स्थिति सामान्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है. उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और सह-प्रभारी सूरज सिंह ठाकुर भी बैठकों में मौजूद हैं. सूत्रों के अनुसार, पंजाब दौरे के समापन के बाद भूपेश बघेल अपनी विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे. जिसके आधार पर संगठन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी. 

यह भी पढ़ेंः ‘विशेष सुविधाओं के साथ सिर्फ 4 साल में AIIMS बीबीनगर बनकर तैयार’, तेलंगाना में बोले जेपी नड्डा

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 09 Jul 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Bhupesh Baghel Charanjit Singh Channi PUNJAB CONGRESS
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