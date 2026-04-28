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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आपराधियों को बढ़ावा दे रही कांग्रेस', भाजपा ने उमर खालिद के मामले को लेकर लगाए गंभीर आरोप

'आपराधियों को बढ़ावा दे रही कांग्रेस', भाजपा ने उमर खालिद के मामले को लेकर लगाए गंभीर आरोप

भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उमर खालिद गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है और ऐसे व्यक्ति का महिमामंडन करना आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने के बराबर होगा.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 28 Apr 2026 04:55 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाया कि वह नागरिकों की आपत्ति के बावजूद उमर खालिद से जुड़े कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति देकर एक राष्ट्र-विरोधी तत्व का खुलेआम समर्थन और महिमामंडन कर रही है. भाजपा ने कहा कि खालिद को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में कई अदालतों से कोई राहत नहीं मिली है और उस पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं.

सोमवार को भाजपा की कर्नाटक इकाई ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह को पत्र लिखकर मंगलवार को होने वाले खालिद से जुड़े कार्यक्रम को रद्द करने का अनुरोध किया था. पार्टी ने कहा था कि खालिद गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है और ऐसे व्यक्ति का महिमामंडन करना आपराधिक तत्वों को प्रोत्साहित करने के बराबर होगा.

सूत्रों के मुताबिक, कार्यक्रम में ‘उमर खालिद और उसकी दुनिया’ के संपादक पुस्तक के कुछ अंश पढ़ सकते हैं, जिसके बाद एक चर्चा आयोजित की जाएगी, जिसमें कुछ “इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों” के हिस्सा लेने की संभावना है. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ‘एक्स’ पर जारी एक वीडियो पोस्ट में दावा किया कि कार्यक्रम को लेकर आपत्ति दर्ज कराए जाने के बावजूद स्थानीय पुलिस और अधिकारियों ने इसके आयोजन की अनुमति दे दी है.

उन्होंने कहा, 'कर्नाटक की कांग्रेस सरकार खुलेआम राष्ट्र-विरोधी तत्वों का समर्थन कर रही है. बेंगलुरु में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करके जेल में बंद उमर खालिद का महिमामंडन किया जा रहा है. उमर खालिद वही व्यक्ति है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने जमानत देने से कई बार इनकार किया है और उसे 2020 के दिल्ली दंगों का मुख्य साजिशकर्ता बताया है.'

पूनावाला ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

पूनावाला ने कहा, 'कांग्रेस ने उमर खालिद, अफजल गुरु, याकूब मेमन और शरजील इमाम का लगातार समर्थन किया है. और अब वह बेंगलुरु में खालिद के विचारों और दृष्टिकोण पर चर्चा के लिए एक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति देकर एक बार फिर उसका समर्थन और महिमामंडन कर रही है.'

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 'हमने केरल में भी देखा कि कैसे वामपंथी समूह हमास को मंच देना चाहते थे. यह दिखाता है कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ और कांग्रेस राष्ट्रविरोधी तत्वों का समर्थन करते हैं.' उन्होंने कांग्रेस को ‘एएनसी’ (एंटी-नेशनल कांग्रेस यानी राष्ट्र-विरोधी कांग्रेस) करार दिया. खालिद 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में फिलहाल जेल में है.

शीर्ष अदालत ने 20 अप्रैल को खालिद की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि दंगों की साजिश में उसके खिलाफ लगे आरोपों पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार हैं. फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.

यह भी पढ़ें : 'वो सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं...', IPS ऑफिसर की चेतावनी पर भड़के TMC नेता जहांगीर खान

Published at : 28 Apr 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
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