हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबेंगलुरु: क्लास के अंदर प्रोफेसर ने मेडिकल की छात्रा को किया प्रपोज, सरेआम चप्पलों से हुई पिटाई

बेंगलुरु: क्लास के अंदर प्रोफेसर ने मेडिकल की छात्रा को किया प्रपोज, सरेआम चप्पलों से हुई पिटाई

Bengaluru News: कर्नाटक में बेंगलुरु के नेलमंगला तालुका के टी. बेगुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ने क्लास के अंदर छात्रा को प्रपोज कर दिया. इसके बाद प्रोफेसर की चप्पलों से पिटाई की गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 27 Mar 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

Bengaluru News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलमंगला तालुका के टी. बेगुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हैरान करने वाली घटना हुई. यहां एक प्रोफेसर ने क्लास के भीतर मेडिकल की छात्रा को प्रपोज कर दिया. इसके बाद हंगामा हुआ और प्रोफेसर को चप्पलों से पीटा गया. जानें पूरा मामला क्या है.

क्लास में पढ़ाई के दौरान प्रोफेसर अचानक छात्रा के पास गए और घुटनों पर बैठकर फिल्मी स्टाइल में उससे शादी के लिए पुछा. बाकी छात्र यह देख कर चौंक गए. छात्रा ने तुरंत इस व्यवहार का विरोध किया और खुद को बहुत बेइज्जत महसूस किया.

छात्रों ने प्रोफेसर के साथ की हाथापाई

प्रोफेसर के इस व्यवहार से नाराज छात्रा ने सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रोफेसर के सामने अपना गुस्सा दिखाया. जल्दी ही उनके साथी छात्र भी उनके साथ खड़े हो गए. क्लास में माहौल तनावपूर्ण हो गया और कुछ छात्रों ने प्रोफेसर के साथ हाथापाई कर दी. इस दौरान कॉलेज का पूरा माहौल गड़बड़ हो गया और झगड़े की तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

प्रोफेसर को नौकरी से धोना पड़ा हाथ

घटना की खबर मिलते ही कॉलेज के अधिकारी और प्रिंसिपल ने तुरंत कदम उठाए. उन्होंने कहा कि प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि उन्होंने छात्रा का अपमान किया और कॉलेज की इज्जत को नुकसान पहुंचाया. तुरंत जांच के बाद प्रोफेसर को नौकरी से हटा दिया गया. कॉलेज ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक टीम बनाई जाएगी जो इसकी जांच करेगी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

झगड़े की खबर मिलते ही नेलमंगला पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पीड़ित छात्रा की शिकायत पर प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. स्थानीय लोग और जानकार भी इस घटना पर हैरान और गुस्से में हैं. उनका कहना है कि जो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका ऐसा करना बहुत चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा करना कॉलेज का काम है.

Published at : 27 Mar 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Bengaluru News Karnataka News Karnataka College Incident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत ईरान का मित्र देश, होर्मुज भी खुला फिर क्यों नहीं आ रहे एलपीजी के जहाज?
भारत ईरान का मित्र देश, होर्मुज भी खुला फिर क्यों नहीं आ रहे एलपीजी के जहाज?
इंडिया
बेंगलुरु: क्लास के अंदर प्रोफेसर ने मेडिकल की छात्रा को किया प्रपोज, सरेआम चप्पलों से हुई पिटाई
बेंगलुरु: क्लास के अंदर प्रोफेसर ने मेडिकल की छात्रा को किया प्रपोज, सरेआम चप्पलों से हुई पिटाई
इंडिया
साथ घूमने गए पति-पत्नी के बीच हुआ झगड़ा, आदमी ने कार से निकालकर पीटा, फिर कुचलकर मार डाला
साथ घूमने गए पति-पत्नी के बीच हुआ झगड़ा, आदमी ने कार से निकालकर पीटा, फिर कुचलकर मार डाला
इंडिया
PM Modi Meet With CM LIVE: 'वो डरी हुईं हैं इसलिए...', ममता बनर्जी के लॉकडाउन वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने क्या कहा
PM Modi Meet With CM LIVE: 'वो डरी हुईं हैं इसलिए...', ममता बनर्जी के लॉकडाउन वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
10 दिन के सीजफायर में ही ट्रंप करेंगे बड़ा धमाका, 10 हजार सैनिकों के साथ ईरान पर चढ़ाई करने का बन गया प्लान?
10 दिन के सीजफायर में ही ट्रंप करेंगे बड़ा धमाका, 10 हजार सैनिकों के साथ ईरान पर चढ़ाई करने का बन गया प्लान?
बिहार
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
विश्व
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा US?
स्पोर्ट्स
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
जनरल नॉलेज
Donald Trump On NATO: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
टेक्नोलॉजी
CCTV लगाने से पहले संभल जाएं! सरकार ले आई नए नियम, अब एक गलती और लग सकता है भारी जुर्माना
CCTV लगाने से पहले संभल जाएं! सरकार ले आई नए नियम, अब एक गलती और लग सकता है भारी जुर्माना
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget