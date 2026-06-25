केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (25 जून 2026) को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. यह मुलाकात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच हुई है. राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की तस्वीर साझा करते हुए कहा, 'केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की.'

इससे पहले मंगलवार (23 जून 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की थी. इन बैठकों को संभावित मंत्रिपरिषद विस्तार की चर्चाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हाल में केरल से बीजेपी के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था. वह अल्पसंख्यक, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री थे. पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए फिर से उम्मीदवार नहीं बनाया और उनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया.

इससे पहले ओ. राजगोपाल, के.जे. अल्फोंस और वी. मुरलीधरन भी राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचे थे और बाद में केंद्रीय मंत्री बने थे.पेशे से वकील कुरियन ने सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की है. वे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, कोर कमेटी सदस्य और पार्टी प्रवक्ता जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. उन्होंने कई विधानसभा चुनाव लड़े, जिनमें हालिया चुनाव में कंजीरापल्ली सीट से भी किस्मत आजमाई, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके.

इसके अलावा, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें उच्च सदन के लिए दोबारा नामित नहीं किया गया है. वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का दायित्व भी संभाल रहे हैं. वह अगस्त 2024 में राजस्थान से उच्च सदन के लिए चुने गए थे. कुछ केंद्रीय मंत्रियों को उनके गृह राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं को और बल मिला है.

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