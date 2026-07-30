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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक...' पेपर लीक बिल पास होने पर बोले राहुल गांधी

'जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक...' पेपर लीक बिल पास होने पर बोले राहुल गांधी

Anti-Paper Leak Bill: राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल चर्चा करने के लायक ही नहीं है. आज तक पेपर लीक के मामले में कोई दोषी साबित नहीं हुआ है. यह बिल सिर्फ यह कहता है कि हम पेपर लीक को स्वीकार करते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 30 Jul 2026 09:19 PM (IST)
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  • राहुल ने कहा, सिस्टम बदले बिना लीक नहीं रुकेंगे।

संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है. इस बिल को लेकर संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच काफी बहस और हंगामे के बावजूद सदन ने बिल को पास कर दिया. लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल के पास होने पर आपत्ति जताते हुए सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह कहता हो कि इससे पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे.

उन्होंने कहा, ‘असल में यह कोई एंटी पेपर लीक बिल है ही नहीं. एंटी पेपर लीक बिल का मतलब है कि जो पेपर लीक को पूरी तरह से खत्म कर दे और यह बिल पेपर लीक को खत्म नहीं करने वाला है.’

एंटी पेपर लीक बिल पारित होने पर राहुल ने जताई आपत्ति

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एंटी पेपर लीक बिल के सदन में पास होने के बाद बुधवार (29 जुलाई, 2026) को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ‘यह बिल पेपर लीक को रोकने वाला नहीं है. पेपर लीक की घटनाएं लगातार होती रहेंगी. यह बिल इस समस्या पर सिर्फ एक रबर स्टैंप लगाने के जैसा है, जो यह कहता है कि हमने इसके लिए सजा बढ़ा दी है. बस.’

उन्होंने कहा, ‘यह बिल चर्चा करने के लायक ही नहीं है. आज तक पेपर लीक के मामले में कोई दोषी साबित नहीं हुआ है. यह बिल सिर्फ यह कहता है कि हम पेपर लीक को स्वीकार करते हैं, लेकिन नहीं... हम पेपर लीक को स्वीकार नहीं करते हैं. जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक पेपर लीक होते रहेंगे, इसलिए सिस्टम को ही बदला जाए, जिससे कि कोई पेपर लीक ही नहीं हो पाए.’

बिल को RSS से जोड़ते हुए क्या बोले राहुल गांधी?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर निशाना साधते हुए कहा, ‘शिक्षा व्यवस्था से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को बाहर किया जाए. उन सभी कुलपतियों को हटाया जाए, जो आरएसएस की तरफ से नियुक्त किए गए हैं.’

उन्होंने कहा, ‘यह बिल उस घाव पर एक बैंडेज भी नहीं है, जिसे सर्जरी की जरूरत है और इस बिल को इसलिए लाकर रखा गया है जिससे कि आरएसएस आसानी से बचकर भाग सके. यही इस बिल को लाने का असली मकसद है. 

यह भी पढ़ेंः तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाते हुए अपनी ही पार्टी को लताड़ गए एमके स्टालिन

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 30 Jul 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
RSS RAHUL GANDHI Anti Paper Leak Bill LOK SABHA

Frequently Asked Questions

राहुल गांधी ने इस बिल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से कैसे जोड़ा है?

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था से RSS को बाहर किया जाना चाहिए और RSS द्वारा नियुक्त कुलपतियों को हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बिल RSS को आसानी से बचने का मौका देता है।

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