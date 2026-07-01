हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAmarnath Yatra 2026: 600 CCTV कैमरों और 'थर्ड आई' सिस्टम से होगी हर पल निगरानी, पूरी तरह एक्टिव हुआ ICCC

Amarnath Yatra 2026: 600 CCTV कैमरों और 'थर्ड आई' सिस्टम से होगी हर पल निगरानी, पूरी तरह एक्टिव हुआ ICCC

अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले ICCC पूरी तरह सक्रिय हो गया है. 600 से ज्यादा CCTV कैमरे, 'थर्ड आई' सर्विलांस और रियल-टाइम मॉनिटरिंग से श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाएगी.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

3 जुलाई को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए 'इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' (ICCC) पूरी तरह से काम करने लगा है. यह सेंटर सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और इमरजेंसी सेवाओं को संभालने के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, पर्यटन, NDRF और SDRF जैसे कई विभागों के बीच एक ही जगह से तालमेल बिठाता है.

अमरनाथ यात्रा 2026 शुरू होने में बस एक दिन बचा है, ऐसे में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में ICCC के कामकाज का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सालाना यात्रा के दौरान चौबीसों घंटे निगरानी रखें, विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखें और जानकारी तुरंत पहुंचाएं. कश्मीर में ICCC पूरी तरह एक्टिव हो गया है. शहर की निगरानी के लिए 600 से अधिक हाई-टेक CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें लंबी दूरी तक देखने वाले पैन-टिल्ट-ज़ूम (PTZ) कैमरे भी शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: Ram Temple Donation Scam: भारत के मंदिरों में दान का कहां जाता है पैसा और कौन रखता है हिसाब-किताब? समझें पूरी व्यवस्था

हाईटेक सुरक्षा कवच

संभावित खतरों का पता लगाने और तुरंत कार्रवाई के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस का 'थर्ड आई' सर्विलांस सिस्टम भी कमांड सेंटर से जोड़कर सक्रिय किया गया है. इससे यात्रा मार्गों, बेस कैंपों और प्रमुख स्थानों की रियल-टाइम निगरानी होगी. इस साल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में बड़ा तकनीकी बदलाव किया गया है. अत्याधुनिक ICCC को एडवांस्ड, बहुस्तरीय सर्विलांस नेटवर्क के मुख्य केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि बेहतर तालमेल और रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित हो सके.

ICCC की भूमिका

इस सेंटर का मुख्य हिस्सा लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम है. यह सिस्टम कैमरों के नेटवर्क के ज़रिए यात्रा कैंपों, रास्तों और पूरे ट्रैफिक व उससे जुड़े सिस्टम के विज़ुअल दिखाता है. इसके बाद सेंटर डेटा प्रोसेस करता है और ज़मीनी स्तर पर सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और ज़रूरी सामान की सप्लाई संभालने वाले संबंधित विभागों को ज़रूरी जानकारी देता है. ICCC को यात्रा की निगरानी का मुख्य केंद्र बताते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि यह सुविधा विभागों के बीच तालमेल बिठाने और यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग-अलग एजेंसियों की कोशिशों को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाती है. 

हर पल निगरानी

कैमरों का नेटवर्क प्रशासन को यात्रा पर रियल-टाइम निगरानी, समय पर सलाह जारी करने और मौसम या अन्य आपात स्थितियों में तुरंत कार्रवाई करने में मदद करता है. अलग-अलग विभागों के अधिकारी ICCC में चौबीसों घंटे कैमरों की निगरानी करेंगे ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें. यात्रा मार्ग और बेस कैंप की डिजिटल स्क्रीन पर IMD की मौसम संबंधी जानकारी दिखाई जाएगी. साथ ही, ICCC मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखेगा, ताकि खराब मौसम और जरूरत पड़ने पर बचाव व राहत कार्यों की निगरानी की जा सके.

हेल्पलाइन और सहायता

सरकार ने श्रद्धालुओं से उत्साह के साथ यात्रा करने की अपील की है और उनसे कहा है कि यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी या मदद के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 01942740003 पर संपर्क करें. साथ ही, वे हेल्पलाइन के ज़रिए अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं ताकि प्रशासन यात्रा के दौरान सुविधाओं को और बेहतर बना सके.

यह भी पढ़ें: RSS Meeting 2026: RSS की बड़ी बैठक में क्या होगा फैसला? राम मंदिर चढ़ावा विवाद और पेपर लीक के बीच बेलगाम में मंथन

Published at : 01 Jul 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
RSS Meeting 2026: RSS की बड़ी बैठक में क्या होगा फैसला? राम मंदिर चढ़ावा विवाद और पेपर लीक के बीच बेलगाम में मंथन
RSS की बड़ी बैठक में क्या होगा फैसला? राम मंदिर चढ़ावा विवाद और पेपर लीक के बीच बेलगाम में मंथन
इंडिया
Amarnath Yatra 2026: 600 CCTV कैमरों और 'थर्ड आई' सिस्टम से होगी हर पल निगरानी, पूरी तरह एक्टिव हुआ ICCC
600 CCTV कैमरों और 'थर्ड आई' सिस्टम से होगी हर पल निगरानी, पूरी तरह एक्टिव हुआ ICCC
इंडिया
India France Relations: फ्रांस दौरे पर निर्मला सीतारमण, निवेश, टेक्नोलॉजी और आर्थिक साझेदारी को मिलेगी नई रफ्तार
फ्रांस दौरे पर निर्मला सीतारमण, निवेश, टेक्नोलॉजी और आर्थिक साझेदारी को मिलेगी नई रफ्तार
इंडिया
नक्सलवाद के बाद अब अवैध घुसपैठ पर एक्शन के लिए तैयार मोदी सरकार, अमित शाह ने 9 जुलाई को बुलाई बड़ी बैठक 
नक्सलवाद के बाद अब अवैध घुसपैठ पर एक्शन के लिए तैयार मोदी सरकार, अमित शाह ने 9 जुलाई को बुलाई बड़ी बैठक 
Advertisement

वीडियोज

New Hyundai Venue diesel automatic review and mileage #autolive
Toxic Review: 'Toxic' का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट! Yash ने 5 हीरोइनों को किया ग्रैंड लॉन्च
Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Bollywood News: रॉकिंग स्टार यश की 'Toxic' का धमाकेदार ट्रेलर आउट! 26 अगस्त को सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रहे हैं यश (01-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नक्सलवाद के बाद अब अवैध घुसपैठ पर एक्शन के लिए तैयार मोदी सरकार, अमित शाह ने 9 जुलाई को बुलाई बड़ी बैठक 
नक्सलवाद के बाद अब अवैध घुसपैठ पर एक्शन के लिए तैयार मोदी सरकार, अमित शाह ने 9 जुलाई को बुलाई बड़ी बैठक 
महाराष्ट्र
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
क्रिकेट
ICC T20 रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा, नंबर-1 बने ईशान किशन, टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय
ICC T20 रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा, नंबर-1 बने ईशान किशन, टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय
बॉलीवुड
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
इंडिया
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
गुजरात
Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?
गुजरात HC- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों?
इंडिया
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
टेक्नोलॉजी
11 साल में 4 गुना बढ़े इंटरनेट कनेक्शन, जानिए Digital India ने कैसे बदल दी भारत की तस्वीर
11 साल में 4 गुना बढ़े इंटरनेट कनेक्शन, जानिए Digital India ने कैसे बदल दी भारत की तस्वीर
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget