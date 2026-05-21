Coackroch Janta Party Trend in India: इंटरनेट पर एल्गोरिथम का सहारे यूथ की आवाज बनकर उभरी एक मजाकिया राजनीतिक दल कॉकरोच जनता दल को बने हुए चार दिन हुए हैं. उसके फॉलोअर्स ने 11 मिलियन का आंकड़ा छू लिया है. इस संगठन के पेज ने भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी को 8.7 मिलियन फॉलोअर्स को पीछे छोड़ दिया है.

यह डिजिटल रूप से सक्रिय कथित राजनीतिक दल को अभिजीत दिपके ने बनाया है. यह खुद को आलसियों और बेरोजगारों की आवाज कहती है. दावा किया जा रहा है कि इस पार्टी को GenZ के बीच काफी लोकप्रियता मिली है.

अखिलेश यादव ने लिखा- बीजेपी Vs सीजेपी

अब ऐसे में इसको लेकर कई बड़े राजनीतिक दल भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस कथित आंदोलन को अपना समर्थन दिया. उन्होंने लिखा- बीजेपी बनाम सीजेपी. आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि मैं भी एक कॉकरोच हूं. जब मगरमच्छ और कॉकरोच के बीच लड़ाई हो तो गर्व से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ा हूं. इसके अलावा राजनीतिक दल टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने भी इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है.

कीर्ति आजाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना चाहूंगा. इसके लिए क्या योग्यताएं जरूरी हैं?

इसपर सीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि हम कीर्ति आजाद का अपनी कॉकरोच जनता पार्टी में स्वागत करते हैं. 1983 का वर्ल्ड कप जीतना ही काफी योग्यता है. महुआ मोइत्रा भी इस ट्रेंड में शामिल हो गईं और उन्होंने पोस्ट किया कि मैं भी CJP में शामिल होना चाहूंगी. पार्टी ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि महुआ मोइत्रा, आप वह योद्धा हैं जिसकी लोकतंत्र को जरूरत है. CJP में आपका स्वागत है.

सीजेआई के बयान के विरोध में दिखा कॉकरोच ट्रेंड

दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेआई सूर्यकांत के उस बयान के बाद बनी, जब उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और आलसियों से की. इसका इंटरनेट पर जमकर विरोध देखने को मिला. सीजेआई ने कहा था कि कुछ युवा ऐसे हैं, कॉकरोच की तरह, जिन्हें न तो कोई रोजगार मिलता है और न ही किसी पेशे में कोई जगह. उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर, कुछ RTI कार्यकर्ता और दूसरे कार्यकर्ता बन जाते हैं. वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं.

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GenZ को क्यों पसंद आ रहा है?

असल में इसे पूरी तरह से मीम अंदाज में बनाया गया है. इसी वजह से युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में इससे जुड़ रहे हैं.

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